Mở rộng thị trường, tạo sức bật cho xuất khẩu

(TBTCO) - Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút năm 2025. Sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp chính là "chìa khóa" để bứt phá, vươn tới những kỷ lục mới.

Khai mở nhiều thị trường tiềm năng

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Có thể thấy, dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn với lạm phát, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ấn tượng. Các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục duy trì đơn hàng ổn định, trong khi nhiều thị trường tiềm năng mới đang mở rộng cánh cửa đối với hàng Việt. Đây là minh chứng cho sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, cũng như hiệu quả từ hàng loạt chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Điển hình, trong tháng 9/2025, khoảng 450 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tìm kiếm cơ hội hợp tác tại sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2025” do Bộ Công thương tổ chức. Đây là kết quả từ việc triển khai chiến lược đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và kênh phân phối nhằm duy trì và phát huy vị thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Được xem là “cú hích” mạnh mẽ cho xuất khẩu, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất (năm 2025) chỉ diễn ra 10 ngày (từ 25/10 đến 4/11/2025), nhưng đã thu về những con số ấn tượng. Hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết với tổng giá trị giao dịch thương mại đạt gần 5.000 tỷ đồng. Hơn 200 nhà nhập khẩu quốc tế từ 30 quốc gia đã tham dự hàng trăm phiên kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, nhiều hợp đồng lớn được ký kết ngay tại chỗ, như Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn ký hợp đồng xuất khẩu gần 2 triệu USD; các doanh nghiệp Việt kết nối thành công với các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu như Amazon Global Selling, Alibaba… Sự kiện mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt kết nối trực tiếp với các tập đoàn đa quốc gia, gia tăng khả năng ký kết hợp đồng lớn, mở rộng thị trường mới.

Doanh nghiệp cần phát huy tính chủ động, linh hoạt

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 được đặt ra là 12%. Mức thực hiện đến nay đã vượt xa mục tiêu này. Theo tính toán, nếu giữ được nhịp xuất khẩu 40 tỷ USD/tháng trong 2 tháng còn lại của năm, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 có thể chạm mốc 470 tỷ USD - con số kỷ lục.

Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu; thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường lớn, giàu tiềm năng đối với các sản phẩm có thế mạnh.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam trụ vững. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt ngày càng tự tin, chủ động hơn trong sản xuất, ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những yếu tố này sẽ tiếp tục nâng cao sức bật cho xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm.

Thời điểm hiện tại, trong khi khối doanh nghiệp sản xuất đang khẩn trương hoàn thành những đơn hàng cuối năm, thì đại diện lãnh đạo Công ty Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn Cầu đang làm việc với nhiều nhà mua hàng quốc tế để chuẩn bị các đơn hàng cho năm 2026. Hiện doanh nghiệp đã có khoảng 60% đơn hàng cho năm sau...

Với doanh nghiệp dệt may và da giày, quý IV cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp may mặc đang có lượng đơn đặt hàng xuất khẩu cuối năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 15% so với năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, thị trường xuất khẩu đang khá ổn định. Dự báo từ nay đến cuối năm, cả hai nhóm hàng nông sản và công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay và sự phục hồi của các thị trường chủ chốt, đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu, khi dấu hiệu lạm phát giảm, sức mua sẽ tăng trở lại, giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, cần lưu ý, nhóm hàng nông sản có tính mùa vụ và dễ biến động về giá, đòi hỏi sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp.