1. Thông tin về lô hàng gồm:
1.1. Tên sản phẩm: Tinh quặng chì ô xít.
1.2. Khối lượng chào bán: 1.200 tấn ± 10%, quy khô độ ẩm 0%.
Thông tin chi tiết về lô hàng, phương thức bán, thời gian giao nhận được quy định trong bộ hồ sơ chào bán đấu giá.
2. Thời gian phát hồ sơ: Từ 08h00' ngày 17/11/2025 đến 16h00’ ngày 21/11/2025 tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
3. Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ đến 14h15’ ngày 24/11/2025.
4. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ đấu giá: 14h30’ ngày 24/11/2025 tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229 trong giờ làm việc hành chính.