Giá xăng trong nước hôm nay (13/11) được dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 0,3% về mức 19.660 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 0,2% về mức 20.386 đồng/lít. Trong khi, giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 315 đồng về mức 14.005 đồng/kg. Ngược lại, giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 2,2 - 2,3% lên mức lần lượt là 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.