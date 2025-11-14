Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và TP Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong tháng 10 và đầu tháng 11, miền Trung liên tục hứng chịu những hậu quả của thiên tai. Theo thống kê, bão và mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã khiến 7 người tử vong, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 48 vị trí bí sạt lở và 76 vị trí bị ngập lụt, lượng mưa lớn tập trung ở khu vực miền núi như Hướng Hóa, Đakrông và các vùng hạ du như Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, cầu cống hư hỏng, giao thông tắc nghẽn. Thiên tai cũng đã khiến hơn 3.446 hộ với 8.840 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 253 hộ (985 nhân khẩu) bị cô lập.

Tại TP Huế, đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25/10-3/11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị.

Đồng cảm và chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai gây ra tại miền Trung, ngày 13/11, Petrovietnam đã tổ chức đoàn công tác do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên dẫn đầu đã tới thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm cho nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và TP Huế.

Tại tỉnh Quảng Trị, Petrovietnam đã trao tặng 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước sạch. Tại TP Huế, Petrovietnam đã trao tặng 5 tỷ đồng, 5 tấn gạo cùng 1.000 thùng nước.

Trước đó, đầu tháng 11/2025, ngay sau khi lũ rút tại miền Trung, Petrovietnam cũng đã trao 5 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng, 3 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để đồng hành cùng các địa phương này khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng cộng trong dịp này, Petrovietnam đã hỗ trợ miền Trung tổng cộng 18 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng tại TP Huế.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, Petrovietnam là doanh nghiệp kinh tế nhà nước lớn nhất Việt Nam, là động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Petrovietnam động viên người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung.

Petrovietnam luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Chỉ riêng giai đoạn 2020–2025, Petrovietnam đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội – là doanh nghiệp dành kinh phí nhiều nhất cho hoạt động an sinh xã hội trong cả nước. Từ trước đến nay, tính riêng tại tỉnh QuảngTrị, Petrovietnam đã đóng góp 217,2 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; con số này với TP Huế là 40 tỷ đồng.

Thấu hiểu với những khó khăn do thiên tai gây ra tại địa bàn miền Trung, Petrovietnam hy vọng với các khoản hỗ trợ sẽ góp phần giúp chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị và TP Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.