MSB còn 18.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, tạo lực đẩy tín dụng

(TBTCO) - Đến cuối quý II/2025, MSB còn 15 lô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành với dư nợ 18.000 tỷ đồng; đồng thời, ngân hàng này chi hơn 7.000 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 5 lô trái phiếu đến hạn hoặc mua lại. Phần lớn nguồn vốn huy động được phân bổ cho vay khách hàng, qua đó hỗ trợ đà tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025 đã được kiểm toán.

Theo báo cáo của MSB, đến cuối tháng 6/2025 ngân hàng còn 15 lô trái phiếu đang lưu hành với dư nợ 18.000 tỷ đồng, sau khi đã tất toán 5 lô trái phiếu trị giá 6.800 tỷ đồng thông qua đáo hạn hoặc mua lại trước hạn. Phần lớn các lô trái phiếu này được phát hành trong giai đoạn 2024 - 2025 với kỳ hạn chủ yếu 3 năm, ngoại trừ 1 lô trị giá 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm sẽ đáo hạn vào năm 2029.

Lãi suất phát hành dao động từ 3,9 - 6,2%/năm, trong đó các lô phát hành nửa đầu năm 2024 có mức thấp hơn chỉ 3,9%, còn các lô từ cuối năm 2024 - 2025 tăng lên 5,1 - 5,6%/năm, phản ánh chi phí vốn cao hơn.

Nguồn: MSB.

Phần lớn nguồn vốn huy động từ trái phiếu doanh nghiệp (23.800 tỷ đồng) được sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chỉ riêng lô trái phiếu MSBL2225001 trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành năm 2022 được dùng để tăng cường vốn hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của ngân hàng.

Cũng theo báo cáo này, tính đến hết tháng 6/2025, MSB đã chi trả tổng cộng khoảng 377,3 tỷ đồng tiền lãi và không phát sinh nợ quá hạn.

Tính chung trong nửa đầu năm 2025, MSB đã chi tổng cộng hơn 7.000 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 5 lô trái phiếu đến hạn, qua đó tất toán toàn bộ nghĩa vụ đúng cam kết.

Hiện ngân hàng vẫn là nhóm đầu tư chủ lực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Dự kiến các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong bối cảnh lãi suất thấp để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn và đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp gia tăng mạnh trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB đạt trên 200.700 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng tín dụng 13,39% so với cuối năm 2024. Mức tăng này cao hơn so với mức tăng trưởng 9,9% của toàn thị trường. Dư nợ cho vay cá nhân đạt hơn 52.140 tỷ đồng và dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt gần 148.617 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng đã đưa tổng tài sản của MSB tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 341.332 tỷ đồng. So với mục tiêu 350.000 tỷ đồng cho cả năm 2025, ngân hàng đã hoàn thành 97% kế hoạch.

Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng đạt gần 174.430 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ghi nhận trên 46.700 tỷ đồng, giúp tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi đạt 26,78%. Ngoài ra, ngân hàng cũng phát hành gần 27.100 tỷ đồng giấy tờ có giá, tăng 28% so với cuối năm 2024./.