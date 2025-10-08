Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 9

(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ tháng 9 ghi nhận xu hướng tăng lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn, trong khi quy mô huy động vẫn ổn định. Thanh khoản thị trường thứ cấp giảm nhẹ, dòng vốn ngoại vẫn duy trì mua ròng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 9/2025, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 16.975 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, tổng cộng 155 đợt đấu thầu được tổ chức, với giá trị huy động đạt 255.688 tỷ đồng, tương đương 51,13% kế hoạch phát hành của cả năm.

Các trái phiếu phát hành trong tháng chủ yếu thuộc kỳ hạn 10 năm, chiếm tới 92,66% tổng khối lượng, tương đương 15.730 tỷ đồng; bên cạnh đó là các kỳ hạn 5 năm và 30 năm. Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 9, lãi suất trúng thầu ghi nhận xu hướng tăng ở cả ba kỳ hạn: 3,03% đối với kỳ hạn 5 năm, 3,59% với kỳ hạn 10 năm và 3,64% với kỳ hạn 30 năm, tương ứng mức tăng lần lượt 23, 14 và 17 điểm cơ bản so với cuối tháng 8/2025.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tính đến ngày 30/9/2025 đạt 2.449.620 tỷ đồng, tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 10,25% so với cuối năm 2024.

Thanh khoản thị trường có phần giảm nhẹ, khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 16.771 tỷ đồng, giảm 10,73% so với tháng 8. Trong cơ cấu giao dịch, giao dịch outright chiếm 71,73%, trong khi giao dịch repo chiếm 28,27% tổng giá trị toàn thị trường.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng chiếm 4,08% tổng giá trị giao dịch, với giá trị bán ròng 676 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét lũy kế 9 tháng đầu năm, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng mua ròng với tổng giá trị 2.552 tỷ đồng, chiếm 3,65% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Bình quân mỗi phiên trong 9 tháng đầu năm, giá trị giao dịch đạt 15.071 tỷ đồng, tăng 27,95% so với mức bình quân của cả năm 2024.