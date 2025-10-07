Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tuần qua

(TBTCO) - Dòng tiền trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần từ 29/9 – 3/10 tiếp tục duy trì tích cực, với 10 đợt phát hành mới và hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 29/9 - 3/10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định với 10 đợt phát hành được ghi nhận, đạt tổng giá trị 15.476 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành đạt 413.361 tỷ đồng, trong đó có 24 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 48.284 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng lượng phát hành, và 330 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 365.078 tỷ đồng, chiếm 88,3%.

Song song với hoạt động phát hành, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Riêng trong tuần qua, tổng giá trị mua lại đạt 15.218 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm lên 224.908 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với 65,3% tổng giá trị mua lại (tương đương khoảng 146.790 tỷ đồng).

Theo VBMA, từ nay đến cuối năm 2025, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 47.610 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm 38,5% (18.331 tỷ đồng), còn nhóm ngân hàng chiếm 28,9% (13.781 tỷ đồng). Đây là hai lĩnh vực tiếp tục chịu áp lực lớn trong hoạt động tái cơ cấu và quản trị dòng tiền, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước phục hồi sau giai đoạn trầm lắng.

Về giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 6.094 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 14,5% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 1,024 triệu tỷ đồng, cho thấy thanh khoản thị trường vẫn duy trì tích cực, dù có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.