Mỹ xem xét khả năng “thao túng” đối với cổ phiếu ngân hàng

Các ngân hàng nhỏ gấp rút trấn an nhà đầu tư PacWest Bancorp và Western Alliance Bancorp đang gấp rút giải quyết mối lo ngại của các nhà đầu tư khi cuộc khủng hoảng leo thang đối với những ngân hàng nhỏ hơn khi bước sang một giai đoạn mới - một giai đoạn khiến các ngân hàng chống lại các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng tồn tại của họ. Nỗ lực này được đưa ra khi cổ phiếu của 2 ngân hàng trên, cùng với một số ngân hàng khu vực khác, giảm mạnh vào ngày 4/5, phản ánh sự hoài nghi về nền tảng tài chính lành mạnh của các ngân hàng, sau sự sụp đổ của 3 ngân hàng lớn hơn kể từ tháng 3 vừa qua. Sau khi giá cổ phiếu đột ngột giảm vào cuối ngày 3/5, PacWest cho biết họ đang tiếp tục tìm cách bán tài sản để củng cố tài chính của mình. Ngân hàng cũng cho biết, họ đã không chứng kiến ​​một dòng tiền gửi “bất thường” nào trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau nửa đêm, ngân hàng Los Angeles cho biết họ đang có kế hoạch bán một danh mục cho vay trị giá 2,7 tỷ USD, đồng thời đang xem xét các lựa chọn khác sau khi được “các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng” tiếp cận và số tiền gửi ở mức 28 tỷ USD tính đến ngày 3/5, giảm nhẹ so với khoảng 29 tỷ USD mà ngân hàng nắm giữ vào cuối tháng 4. Western Alliance, cũng đã cố gắng trấn an các nhà đầu tư, cho biết vào cuối ngày 3/5 rằng họ không thấy tiền gửi bị rút ra ngoài. Tính đến thứ ba tuần này, ngân hàng cho biết, tiền gửi ở mức 48,8 tỷ USD, cao hơn so với 47,6 tỷ USD vào cuối tháng 3. Trong một tuyên bố thứ hai được phát đi ngày 4/5, Western Alliance cũng phủ nhận một báo cáo rằng họ đang xem xét việc bán, mô tả điều đó là “sai hoàn toàn về mọi mặt”.