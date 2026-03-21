Ngành Thuế quán triệt quan điểm từ “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ”

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời phải quán triệt quan điểm từ “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ”; giải quyết hoàn thuế nhanh, đúng, đủ…

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu ngân sách năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2025, chỉ ra những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những nguồn thu còn tiềm năng; đánh giá tác động của tình hình thế giới đối với công tác thu ngân sách năm 2026, xây dựng các giải pháp tập trung cao độ (giải pháp truyền thống, giải pháp mới, cách làm hay) để tăng cường khai thác thu trong năm 2026 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao và dự kiến giao nhiệm vụ thu phấn đấu năm 2026.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đánh giá kết quả thu ngân sách những tháng đầu năm 2026, đại diện Ban Dự toán (Cục Thuế) thông tin về các kế hoạch, giải pháp chi tiết theo nguồn thu, khoản thu, sắc thuế, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn và xây dựng giải pháp tập trung khai thác thu trong năm 2026. Tuy nhiên, những khó khăn mới phát sinh của tình hình thế giới với các cuộc xung đột leo thang, giá dầu tăng cao, nguồn cung dầu khí đứt gãy, chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tăng cao, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh vì vậy công tác thu ngân sách đã gặp nhiều khó khăn.

"Các đơn vị tiếp tục công tác quản lý nợ và chống thất thu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ" - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện các Thuế tỉnh, thành phố cơ bản đề thống nhất nhận định của Ban Dự toán đồng thời đánh giá điểm mạnh, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những nguồn thu còn tiềm năng của địa phương. Trên cơ sở đó, hội nghị tập trung bàn bạc, thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu 9 tháng còn lại của năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và dự kiến giao nhiệm vụ thu phấn đấu năm 2026 là nhiệm vụ chiến lược và quan trọng của ngành Thuế trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, diễn biến khó lường.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Trước tình hình đó, bên cạnh việc đánh giá cao các đề xuất, giải pháp các ban, đơn vị và Thuế tỉnh, thành phố đã và đang áp dụng triển khai đồng bộ từ đầu năm, Cục trưởng Cục Thuế đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá các nguồn thu của địa phương để đề xuất các biện pháp, giải pháp để triển khai hoàn thành nhiệm vụ. Song song với đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao trình độ của công chức phụ trách công tác dự toán; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác quản lý hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế…

“Trong bối cảnh khó khăn, thách thức ngay từ những tháng đầu năm, ngành Thuế cần quyết tâm hơn và phải có tâm thế chủ động để điều hành công tác thu và vai trò của các Thuế tỉnh, thành phố là rất quan trọng. Theo đó đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động đánh giá các nguồn thu trên địa bàn để xác định, cơ cấu các nguồn thu trọng điểm của từng địa phường và áp dụng, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm trọng điểm với quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời phải quán triệt quan điểm từ “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ”; giải quyết hoàn thuế nhanh, đúng, đủ và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và triển khai các ứng dụng vào công tác quản lý, từ đó hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế./.