(TBTCO) - Ngày 18/10, tỷ giá USD trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.160 đồng, giảm nhẹ 1 đồng so với tỷ giá 23.159 đồng/USD công bố cuối tuần trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước không thay đổi so với cuối tuần trước đối với giá mua vào, cụ thể vẫn là 22.750 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá bán ra có điều chỉnh tăng thêm 1 đồng, với 23.805 đồng/USD.

Ngày 18/10: Tỷ giá USD trung tâm phục hồi tăng nhẹ trở lại. Ảnh: T.L

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại Vietcombank không thay đổi so với cuối tuần trước, với giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra lần lượt là 22.630/22.660/22.860 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại VietinBank ghi nhận 3 mức giá lần lượt là 22.638/22.658/22.858 đồng/USD; tại BIDV là 22.660/22.660/22.860 đồng/USD, tại Agribank là 22.655/22.675/22.855 đồng/USD.

Với một số đồng tiền khác, đồng euro và đồng bảng Anh ngày 18/10 đã giảm hơn so với cuối tuần trước; ghi nhận mức giá mua vào/bán ra đồng euro là 26.026/27.636 đồng/EUR, đồng bảng Anh là 30.877/32/787 đồng/GBP.

Nhiều đồng ngoài tệ khác cũng có xu hướng giảm, đó là các đồng đô la Australia, đồng đô la Canada, với tỷ giá 2 đồng tiền này lần lượt là 16.650/17.680 đồng/AUD, 18.143/19.265 đồng/CAD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ so với bảng Anh vào sáng ngày 18/10 (theo giờ Việt Nam) là 1,3739 USD/GBP, giảm 0,08% so với 1 ngày trước nhưng đã tăng 6,38% so với 1 năm trước.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ nếu được quy đổi sang đồng euro sẽ được tính mức giá 1,1592 USD để lấy 1 EUR, giảm 0,05% so với hôm trước và giảm 1,09% so với 1 năm trước.

Đồng yên Nhật Bản được tính với mức giá 114,12 JPY/USD, giảm 0,09% so với hôm trước và tăng 8,25% so với cách đây 1 năm.