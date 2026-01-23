(TBTCO) - Bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Bất động sản Indochine đánh giá, nhà đầu tư bất động sản phía Bắc không chấp nhận để “tiền ngủ”, và rất nhạy với các cơ hội thị trường. Lực cầu tại miền Bắc duy trì ổn định, tăng mạnh cục bộ tại một số khu vực hoặc dự án, với động lực tăng trưởng mạnh từ hạ tầng – đô thị hóa – các đô thị vệ tinh. Dòng tiền đầu tư bất động sản dịch chuyển từ Bắc vào Nam mạnh trong 6 tháng cuối năm 2025.

Thị trường bất động sản “chuyển nhịp” nhưng phân hóa

Từ góc nhìn thực chiến của đơn vị tham gia bán nhiều dự án, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Đông Tây Land cho biết, thị trường bất động sản thời gian sắp tới sẽ tăng trưởng nhưng không đồng đều.

Ông Bình ví von, bất động sản như là "cơn mưa" nhưng không rơi đều khắp nơi mà sẽ theo từng vùng, tức thị trường sẽ phục hồi có chọn lọc. Thị trường khu vực phía Nam phục hồi có phần đi sau khu vực phía Bắc một nhịp, do tâm lý tiêu dùng của người mua tại địa phương khi ra quyết định mua bất động sản có phần chậm hơn, cách tiếp cận để tư vấn đầu tư cho khách hàng các vùng miền cũng sẽ có phần khác nhau.

Theo ông Bình, giai đoạn 2025 - 2026, thị trường sẽ có sự phân hóa khá rõ. Những dự án có hạ tầng tốt, thông tin rõ ràng, tiềm năng khai thác thực tế sẽ tiếp tục được khách hàng ủng hộ, trong khi sản phẩm thiếu nền tảng sẽ khó tạo lực cầu bền vững. Thị trường bất động sản năm 2026 chuyển sang giai đoạn phát triển có chất lượng hơn - nơi dòng tiền ưu tiên sự an toàn và ổn định hơn.

Thị trường bất động sản xuất hiện những chuyển động đáng chú ý về tâm lý của nhà đầu tư. Ảnh minh họa.

Bà Lê Thị Hằng – Tổng Giám đốc Bất động sản Indochine cũng cho rằng, thị trường bất động sản xuất hiện những chuyển động đáng chú ý về tâm lý của nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Thị trường miền Bắc ghi nhận nhịp phục hồi tích cực hơn so với các thị trường còn lại nhờ vào tâm lý và khẩu vị đầu tư. Nhà đầu tư bất động sản phía Bắc không chấp nhận để “tiền ngủ” và rất nhạy với các cơ hội thị trường.

Lực cầu tại miền Bắc duy trì ổn định, tăng mạnh cục bộ tại một số khu vực hoặc dự án, với động lực tăng trưởng mạnh từ hạ tầng - đô thị hóa - các đô thị vệ tinh.

Bà Hằng chia sẻ, có sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư bất động sản từ Bắc vào Nam, khi chỉ trong 6 tháng cuối năm 2025, chỉ riêng doanh nghiệp của bà đã tư vấn thành công cho khoảng 500 khách hàng miền Bắc vào miền Nam mua bất động sản.

Song song đó, dư địa của bất động sản Việt Nam đối với khách hàng quốc tế vẫn khá cao và loại hình bất động sản ở khu vực trung tâm, có thể khai thác dòng tiền ổn định vẫn đang thu hút đối tượng khách hàng này.

Bà Hằng khẳng định, khách hàng miền Bắc khác khách hàng miền Nam, khách hàng nước ngoài khác khách hàng trong nước. Họ không phải là nhóm các đối tượng có nhu cầu đồng nhất, mỗi quốc gia, mỗi địa phương là một “khẩu vị” khác nhau, không chỉ khác ở tiêu chí lựa chọn mà còn khác ở tính cách và cách ra quyết định.

Sự khác biệt đó đòi hỏi đội ngũ tư vấn phải chuyển dịch từ cách bán hàng đại trà sang tư duy cá nhân hóa để tư vấn theo hành vi và văn hóa khách hàng, phải đọc đúng tính cách, hiểu đúng nhu cầu, đưa đúng kịch bản, từ cách chọn sản phẩm đến cách trình bày lợi thế sản phẩm, thuyết phục và đồng hành cùng khách hàng.

Do những khác biệt về địa lý, văn hóa, xu hướng của khách mua bất động sản quốc tế thường là lựa chọn đơn vị tư vấn có thể cung cấp dịch vụ đầu tư bất động sản trọn gói, từ khâu xử lý thủ tục mua bán đến vận hành cho thuê sau bàn giao đối với các tài sản khách hàng nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp bất động sản cần tư duy làm dịch vụ trọn gói, sử dụng ngoại ngữ thành thạo thì mới đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư bất động sản quốc tế.

Năm 2026 bất động sản sẽ được tái lập chuẩn mực

Theo bà Phạm Thị Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch Dat Xanh Services, về mặt tổng thể, thị trường bất động sản năm 2025 đã có tín hiệu phục hồi đáng ghi nhận, với sự tăng trưởng khá tốt của hầu hết các chỉ số từ nguồn cung, giá bán, tỷ lệ hấp thụ và đặc biệt là niềm tin thị trường.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đối diện trạng thái khá nhạy cảm và chịu tác động bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là thể chế, chính sách của Nhà nước cùng cơ chế lãi suất dành cho bất động sản…

Các chuyên gia kinh tế cũng nhận xét, sự “chuyển nhịp” này cho thấy một tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa, nơi niềm tin được xây dựng bằng thông tin rõ ràng, tư duy tư vấn chuẩn chỉnh và năng lực đồng hành lâu dài.

Ẩn số về đà phục hồi và câu hỏi liệu bất động sản có tăng trưởng nóng trong giai đoạn tiếp theo hay không, điều này phụ thuộc rất nhiều vào các quyết sách và điều hướng chính sách liên quan bất động sản từ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước.

Phó Chủ tịch Dat Xanh Services cho hay, thay vì chạy theo “sóng” và tâm lý đám đông, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ được tái lập với những chuẩn mực nền tảng: minh bạch hơn, ưu tiên giá trị thật, nhu cầu thật và năng lực thật.

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Đông Tây Land đánh giá, một chuyên viên tư vấn bất động sản của thời điểm hiện tại không còn là người “bán hàng” theo kinh nghiệm cũ, mà cần trở thành một người làm nghề đúng nghĩa với 3 năng lực cốt lõi.

"Thứ nhất, kiến thức hiểu thị trường, hiểu sản phẩm, hiểu pháp lý và các yếu tố tạo nên giá trị thật. Thứ hai, khả năng đọc vị khách hàng, nắm đúng nhu cầu, động cơ mua, khẩu vị đầu tư và khả năng tài chính để đưa ra tư vấn phù hợp. Thứ ba, biết ứng dụng công nghệ: để phục vụ công việc, từ việc quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu kịch bản chăm sóc, đến xây dựng kênh cá nhân nhằm gia tăng uy tín và khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả trong dài hạn" - ông Bình phân tích./.