Doanh nghiệp

Nhân viên văn phòng gen Z tại Tp. Hồ Chí Minh nhận giải Jackpot hơn 23,9 tỷ đồng

19:00 | 19/06/2026
(TBTCO) - Ngày 19/6/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01521 cho anh P.H.T, một nhân viên văn phòng thuộc thế hệ gen Z hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23,97 tỷ đồng.
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Ngày 19/6/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01521 cho anh P.H.T, người chơi hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng 23.970.104.000 đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01521 thuộc về anh P.H.T – thuê bao Mobifone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Nhân viên văn phòng gen Z tại Tp. Hồ Chí Minh nhận giải Jackpot hơn 23,9 tỷ đồng
Anh P.H.T nhận giải Jackpot Mega 6/45 hơn 23,9 tỷ đồng

Anh P.H.T là một nhân viên văn phòng thuộc thế hệ gen Z hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ: “Vào khoảng thời gian tháng 9 – 10/2025, mình gặp khá nhiều việc không thuận lợi nên nghe theo mọi người khuyên mua vé số để “xả xui”. Vì làm văn phòng nên giờ giấc hơi khó đi ra ngoài mua vé số trước giờ xổ, vì vậy mình đã chọn mua vé số qua kênh điện thoại để thuận tiện công việc. Qua tìm hiểu thì mình thấy chỉ có Vietlott đang bán vé số qua điện thoại chính thống, hợp pháp nên mình đã lựa chọn vé số Vietlott”.

Anh T. có thói quen mua vé hàng ngày nhưng tùy tâm trạng sẽ mua 1-2 dãy hoặc 5-6 dãy số của xổ số tự chọn Mega 6/45 hoặc Power 6/55. Mỗi khi mở ứng dụng và thấy xổ số nào thông báo sắp quay số mở thưởng thì anh sẽ mua vé để thử vận may.

Bộ số mang đến may mắn cho anh được lựa chọn hoàn toàn theo cảm nhận cá nhân, không theo một quy luật cụ thể nào mà chỉ đơn giản là những con số anh cảm thấy phù hợp tại thời điểm mua vé.

Tấm vé ngẫu nhiên đem lại may mắn cho anh P.H.T

Chia sẻ về thời điểm biết tin mình trúng thưởng, anh P.H.T cho biết lúc đó anh đang nấu cơm thì nhận được cuộc gọi từ tổng đài Vietlott. Anh cảm thấy bất ngờ và vui mừng, sau đó kiểm tra lại trên ứng dụng Vietlott SMS để chắc chắn rằng mình đã là người trúng thưởng.

Sau khi nhận thưởng, anh P.H.T cho biết trước mắt sẽ gửi tiết kiệm số tiền trúng thưởng và tiếp tục duy trì công việc hiện tại. Anh chia sẻ việc có thêm khoản tiền tích lũy giúp anh cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống, đi làm với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Đồng thời, giải thưởng cũng mở ra cơ hội để anh thực hiện nhiều dự định và đam mê cá nhân trong tương lai.

Theo quy định, anh P.H.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Gia Lai – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Nguyễn Diệu
Từ khóa:
vietlott jackpot Gen Z TP. Hồ Chí Minh

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