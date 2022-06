“Phải tính nhiều giải pháp chứ không chỉ nghĩ đến giảm thuế xăng dầu”

Giá xăng dầu trong nước có tỷ lệ tăng thấp hơn so với thị trường thế giới Do một số nguyên nhân như xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, nguồn cung khan hiếm, do sự phục hồi kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới làm tổng cầu đối với mặt hàng xăng dầu tăng cao... vì vậy trong 6 tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu thành phẩm liên tục tăng cao. Giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) đến nay biến động tăng từ 41,36% đến 84,34% so với đầu năm 2022. Ở trong nước, để giảm thiểu ảnh hưởng do sự biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới đối với giá xăng dầu trong nước, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá, đảm bảo phù hợp với quy định. Giá xăng dầu trong nước đã có mức tăng thấp hơn mức tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Qua thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, giá xăng dầu các loại đến kỳ điều hành ngày 13/6/2022 so với kỳ điều hành ngày 11/1/2022 tăng từ 3.995 - 10.781 đồng/lít/kg (tùy loại xăng dầu), tương đương tăng từ 24,42% - 62,44%. Như vậy, so với tốc độ tăng giá thành phẩm thế giới (41,36% đến 84,34%) thì giá xăng dầu trong nước có tỷ lệ tăng thấp hơn (24,42% - 62,44%). Trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, gồm chính sách thuế, cơ cấu thuế, chi phí kinh doanh và các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở. Về chính sách thuế hiện hành áp dụng đối với mặt hàng xăng dầu gồm: thuế nhập khẩu (đối với xăng dầu nhập khẩu), thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với xăng) và thuế bảo vệ môi trường (không thu phí, lệ phí đối với xăng dầu), đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn của Việt Nam. Các chính sách thuế đang thực hiện theo quy định và các cam kết quốc tế.