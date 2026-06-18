Doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi 5 tháng tăng hơn 30%, nhờ 3 động lực tăng trưởng chính

Tùng Linh

Tùng Linh

14:08 | 18/06/2026
Kết quả tích cực này đến từ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tăng, cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên cùng những mảng kinh doanh mới đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng.
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Động lực tăng trưởng từ xu hướng giá cao su

Chia sẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR - sàn HOSE) cho biết, kết quả kinh doanh những tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, doanh thu hợp nhất 5 tháng đầu năm 2026 của GVR ước đạt 13.730 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 3.900 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước.

“Kết quả tích cực này đến từ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tăng cao, tác động từ việc thực hiện cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên về tổ chức và tài chính; cùng sự đóng góp của các động lực mới như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp và thủy điện”, lãnh đạo Tập đoàn cho hay.

GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 33.799 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 5.558 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm giúp Tập đoàn tiến gần hơn kế hoạch kinh doanh.

Đáng chú ý, triển vọng thị trường cao su được ban lãnh đạo đánh giá khá khả quan trong trung và dài hạn. Trả lời cổ đông tại đại hội, ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng giám đốc GVR cho biết nguồn cung cao su toàn cầu đang có xu hướng thu hẹp trong khi nhu cầu bắt đầu tăng trở lại.

Theo dự báo của tập đoàn, thị trường cao su thế giới có thể thiếu hụt khoảng 500.000 tấn trong năm 2025 và mức thiếu hụt tích lũy có thể lên gần 2 triệu tấn vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, giá cao su được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi sau nhiều năm biến động.

Nếu như giá cao su bình quân chỉ quanh mức 1.600 USD/tấn trong năm 2024 thì dự kiến sẽ đạt khoảng 2.200 USD/tấn trong năm 2026 và có thể tăng lên vùng 3.000 - 3.300 USD/tấn vào năm 2030. Theo lãnh đạo GVR, giá bán bình quân trong 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt kế hoạch đề ra. Tập đoàn kỳ vọng giá bán bình quân cả năm sẽ cao hơn năm 2025 tối thiểu từ 5-10%.

Cùng quan điểm trên, trong báo cáo công bố gần đây, BSC Research cho rằng triển vọng ngành cao su đang được hỗ trợ bởi nguồn cung thế giới thắt chặt. Quỹ đất trồng cao su ngày càng thu hẹp tại nhiều quốc gia, trong khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất khai thác. Ở phía cầu, sự phát triển của xe điện làm tăng nhu cầu lốp xe vì xe điện nặng hơn và có tốc độ thay lốp nhanh hơn xe xăng truyền thống.

Khu công nghiệp mở dư địa tăng trưởng dài hạn

Bên cạnh hoạt động khai thác và chế biến cao su, khu công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của GVR trong những năm tới.

Theo ông Đỗ Khắc Phước, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn, GVR hiện đang quản lý 19 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.300 ha. Trong đó, 14 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 90%. Một số dự án mới như Hiệp Thạnh, Minh Hưng III, Bắc Đồng Phú và An Điền đã hoàn tất những bước chuẩn bị ban đầu và dự kiến triển khai đầu tư hạ tầng từ quý III/2026.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi 5 tháng tăng hơn 30%, nhờ 3 động lực tăng trưởng chính
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

GVR đang xây dựng chiến lược phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh và bền vững. Theo kế hoạch, các khu công nghiệp hiện hữu sẽ từng bước được chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh, gắn với năng lượng tái tạo nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho các nhà đầu tư.

Trong giai đoạn 2026-2030, tập đoàn dự kiến đề xuất phát triển thêm khoảng 10 khu công nghiệp với quy mô gần 7.000 ha, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất tại các địa phương như Đồng Nai và Lâm Đồng. Trong đó, tại Đồng Nai, doanh thu sẽ đi theo tiến độ thu hồi đất và thực hiện của nhà đầu tư theo phê duyệt của tỉnh.

Cùng với việc mở rộng quỹ đất công nghiệp, GVR cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới thông qua việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tại đại hội, lãnh đạo tập đoàn cho biết hệ thống quản trị ESG đã được xây dựng với bộ khung gồm 100 chỉ tiêu. Giai đoạn đầu sẽ triển khai tại công ty mẹ từ tháng 6/2026 trước khi áp dụng trên toàn hệ thống vào cuối năm, hướng tới mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu thời gian thực từ năm 2027. Hệ thống này tích hợp ESG với ISO và đánh giá KPI nhằm tăng cường tính minh bạch, giảm báo cáo trùng lắp và nâng cao năng lực điều hành.

Tăng vốn nhằm từng bước giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới, GVR đang xem xét các phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm sử dụng quỹ đầu tư phát triển hoặc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng. BSC Research cho biết, theo định hướng được chia sẻ, việc tăng vốn không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực tài chính mà còn giúp từng bước giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước theo phương thức pha loãng tỷ lệ sở hữu thay vì thực hiện thoái vốn trực tiếp.

Dự kiến, Tập đoàn giữ nguyên vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, qua đó làm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước. Tiến độ sẽ phụ thuộc vào giai đoạn 2026 - 2030 sau khi có Quyết định thay thế Quyết định 22 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước và các quy định, hướng dẫn mới. Tập đoàn thuộc trường hợp được áp dụng quy định chuyển tiếp tại Luật số 68/2025/QH15. Theo đó, các doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán nhưng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông sẽ không bị hủy tư cách công ty đại chúng trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng đó, tập đoàn tiếp tục triển khai chương trình tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc có sở hữu chéo, hướng tới hoàn tất quá trình tái cơ cấu trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tùng Linh
Từ khóa:
gvr cao su tập đoàn

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