Thách thức trong phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Theo Bộ Công thương chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và đang đối mặt với thách thức suy giảm do tình hình kinh tế thế giới tác động, cần có giải pháp giữ đà tăng trưởng...