Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo đến nhà đầu tư về tài khoản chứng khoán có tên là CONG TY TNHH DAU TU TU VAN STICCAPITAL.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty đầu tư STIC Investments, Inc. tại Việt Nam liên quan dấu hiệu giả mạo, lừa đảo.

Cụ thể, nhà đầu tư được hướng dẫn nạp tiền qua tài khoản chứng khoán có tên là CONG TY TNHH DAU TU TU VAN STICCAPITAL (Số tài khoản 119003023002 tại Ngân hàng VietinBank; Website tại địa chỉ https://sticinv.com; Ứng dụng di động STCS Pro trên App Store và Google Play).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không cấp phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép nào liên quan tới CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN STICCAPITAl và khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Ảnh minh họa

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng giả danh tổ chức kinh doanh chứng khoán khi trên thị trường chứng khoán có hiện tượng một số tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc tổ chức đó đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về tổ chức thông qua nhiều phương thức khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra thông tin tổ chức kinh doanh chứng khoán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.