Giá xăng có khả năng vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít Đối mặt với áp lực tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu kể từ 15h, ngày 11/5. Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh giá không cao hơn 28.959 đồng/lít (tăng 1.491 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.029 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu diezen 0.05S: không cao hơn 26.650 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Theo các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, hiện nay giá thế giới biến động ở mức cao, vì vậy nhiều khả năng Liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục phải điều chỉnh tăng giá xăng trong nước vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít.