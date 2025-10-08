Thị trường UPCoM tháng 9/2025: Điểm số và thanh khoản đồng loạt điều chỉnh giảm

(TBTCO) - UPCoM khép lại tháng 9/2025 với chỉ số giảm nhẹ và thanh khoản giảm đáng kể. Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng, song giá trị vốn hóa toàn thị trường vẫn ghi nhận mức tăng gần 8%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 ghi nhận diễn biến giảm ở cả chỉ số giá và thanh khoản. Kết thúc tháng 9, chỉ số UPCoM-Index dừng ở mức 110,01 điểm, giảm 0,99 điểm so với mức 111 điểm ghi nhận vào cuối tháng 8/2025.

Thanh khoản thị trường sụt giảm rõ rệt so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng 8. Giá trị giao dịch bình quân cũng giảm tương ứng 47%, xuống còn 797,28 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 tiếp tục ghi nhận trạng thái bán ròng, với khối lượng mua vào đạt hơn 8,06 triệu cổ phiếu và bán ra đạt gần 32 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 280,3 tỷ đồng trong khi giá trị bán ra lên tới 823,07 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng hơn 542,8 tỷ đồng trong tháng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán lại tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh trong tháng 9 đạt 568,83 tỷ đồng, tăng gần ba lần so với mức 200,8 tỷ đồng của tháng 8. Trong đó, giá trị mua vào đạt 139,76 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 429,06 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng khoảng 289,3 tỷ đồng.

Thị trường UPCoM trong tháng 9 ghi nhận 2 doanh nghiệp mới đăng ký giao dịch và 05 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tính đến ngày 30/9/2025, toàn thị trường có 883 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa bình quân toàn thị trường trong tháng đạt khoảng 1.450 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với mức 1.345 nghìn tỷ đồng của tháng trước.