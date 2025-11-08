Thoái vốn nhà nước tại Petrosetco qua đấu giá trọn lô, ước thu tối thiểu 909 tỷ đồng

(TBTCO) - PVN sẽ chào bán trọn lô 23,2% vốn điều lệ của Petrosetco. Giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu - cao hơn 21,2% so với thị giá hiện tại nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 3 năm vừa đạt được hồi giữa tháng 8/2025 (41.300 đồng/cổ phiếu).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam, PVN) sẽ đấu giá toàn bộ phần vốn tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET-sàn HOSE).

Cụ thể, PVN sẽ chào bán hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET, tương đương 23,2% vốn điều lệ của Petrosetco. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h sáng ngày 11/12 tới. Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cuộc đấu giá gửi đơn đăng ký về HOSE trước ngày 10/11.

PVN đấu giá trọn lô 23,2% vốn Petrosetco qua HOSE

Giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Nếu bán thành công toàn bộ lô cổ phần, PVN có thể thu tối thiểu khoảng 909 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu PET hiện giao dịch quanh 30.100 đồng/cổ phiếu. Giá khởi điểm đấu giá cao hơn 21% so với thị giá hiện tại, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh giá 3 năm từng ghi nhận vào ngày 19/8 (41.300 đồng/cổ phiếu).

Petrosetco ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm và sớm vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 145 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ nguồn thu tài chính gần 153 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu từ lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư chứng khoán. Trong đó, lãi chứng khoán kinh doanh mang về tới 112 tỷ đồng, cao hơn nhiều con số chưa đến 500 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Petrosetco đạt 14.200 tỷ đồng doanh thu thuần và 248 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (244 tỷ đồng).

Tính đến 30/9/2025, quy mô tài sản của Petrosetco đạt 11.734 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại hàng hoá. Phần lớn tài sản của công ty là tồn kho cùng các khoản phải thu. Vào cuối quý III, Petrosetco nắm giữ 955 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 46% so với đầu năm, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 42% lên 4.061 tỷ đồng, chủ yếu là chứng khoán kinh doanh (274 tỷ đồng) và tiền gửi ngân hàng (3.787 tỷ đồng).

Đợt thoái vốn của PVN diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo Quyết định 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2022 - 2025.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước sẽ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, dứt điểm trong quý IV/2025. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại bộ máy bên trong doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn và mục tiêu tinh gọn, hiệu quả.