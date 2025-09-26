Thông tin bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật từ 2026 là tin giả

(TBTCO) - Hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa

Về thực tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế. Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia bảo hiểm y tế.

Quỹ Bảo hiểm y tế hiện chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã có 41.188 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng.

Trong đó, có trường hợp điển hình - 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí khám chữa bệnh lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả. Để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam nơi gần nhất.