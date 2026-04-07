Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

11:23 | 07/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành cần tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.
aa

26/34 địa phương có số thu tăng trưởng

Thông tin từ Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách quý I/2026 do toàn ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 8/20 khoản thu đạt khá trên 30% dự toán; có 11/20 khoản thu có tăng trưởng; tính theo địa phương, có 22/34 địa phương có tiến độ thu đạt khá, có 26/34 địa phương có số thu tăng trưởng so với cùng kỳ thực hiện.

Theo đánh giá của Cục Thuế, công tác quản lý thuế tiếp tục được tăng cường. Tỷ lệ kê khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%. Đối với hộ kinh doanh, tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 16%, nộp thuế điện tử đạt 36%.

Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Phương Thảo

Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/3/2026, ngành đã ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền thuế hoàn là 42.211 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ 2025 thực hiện.

Công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tiếp tục được triển khai với số hồ sơ hoàn tự động là 6.921 hồ sơ, tỷ lệ đạt 16,7% số hồ sơ đề nghị hoàn; số lệnh hoàn đã ban hành là 6.355 hồ sơ, tỷ lệ đạt 92% hồ sơ phải xử lý.

Trong công tác kiểm tra thuế, toàn ngành đã thực hiện 7.188 cuộc, đạt 12,4% kế hoạch, bằng 71,9% so với cùng kỳ thực hiện; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua công tác kiểm tra là 14.781 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ thực hiện; ttrong đó tăng thu 4.360 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ thực hiện; số tiền đã nộp ngân sách 3.093 tỷ đồng, đạt 71% số tăng thu qua công tác kiểm tra.

Theo đánh giá của Cục Thuế, công tác triển khai hóa đơn điện tử cũng đạt nhiều kết quả tích cực với 2,4 tỷ hóa đơn được xử lý trong quý I/2026; lũy kế từ khi triển khai đến nay toàn hệ thống đã xử lý đạt 23,3 tỷ hóa đơn điện tử. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tăng mạnh, đạt gần 90 nghìn cơ sở.

Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với số thủ tục giảm từ 235 xuống còn 144, tương đương giảm khoảng 39%.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó: có 225 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp 7.820 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ thực hiện (trong đó bao gồm 865 tỷ đồng thu từ nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thay cho hộ, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số nước ngoài).

Bên cạnh đó, số thu thông qua Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh do 198 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh nộp, với số tiền thuế gần 263 tỷ đồng.

Thu từ doanh nghiệp do Chi cục Thuế thương mại điện tử quản lý đạt 7.170 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán; thu từ tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (bao gồm 102 nghìn người nộp thuế), với số thuế đã nộp đạt 69.200 tỷ đồng; thu từ kê khai thay, nộp thuế thay theo Nghị định số 117/2025 quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân (gồm 78 tổ chức), với số thuế đã nộp gần 2.005 tỷ đồng.

Xây dựng kịch bản điều hành thu ngân sách linh hoạt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3, quý I/2026; triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác tháng 4, quý II/2026, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành đã đạt được trong quý I/2026, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Những kết quả tích cực nêu trên đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự nỗ lực của toàn hệ thống trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2026.

Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác thuế. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã và đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường đã có những tác động ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và yêu cầu quản lý thuế.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế được giao trong năm 2026, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu, đối với công tác điều hành thu ngân sách: tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, sắc thuế; tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: các đơn vị chủ trì chủ động kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Toàn ngành triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tuyên truyền, đặc biệt đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh”, theo dõi sát quá trình chuyển đổi sau bỏ thuế khoán.

Cơ quan thuế tăng cường kiểm tra theo quản lý rủi ro, có trọng tâm; tập trung lĩnh vực rủi ro cao, hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp bất thường; phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan để xử lý vi phạm.

Đồng thời, cơ quan thuế siết chặt xử lý cảnh báo rủi ro; rà soát toàn bộ dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với kê khai, dòng tiền; không dừng cảnh báo khi chưa xác minh đầy đủ; kịp thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan chức năng; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ, cưỡng chế; kiểm soát chặt phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công khai nợ, làm sạch dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo rủi ro nợ.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai nâng cấp, vận hành hiệu quả các hệ thống; đẩy mạnh tích hợp, kết nối dữ liệu; ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và hỗ trợ người nộp thuế.

Ngoài ra, toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý giao dịch liên kết, APA, MAP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ; xử lý dứt điểm phản ánh khiếu nại; cải thiện mức độ hài lòng người nộp thuế; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Văn Tuấn
Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2026 ước đạt 744,7 nghìn tỷ đồng

Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2026 ước đạt 744,7 nghìn tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công quý I/2026: Nhiều lực cản cần tháo gỡ

Giải ngân đầu tư công quý I/2026: Nhiều lực cản cần tháo gỡ

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Một số quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để giảm áp lực hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(TBTCO) - Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả nổi bật khi lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh kinh tế.
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

(TBTCO) - Từ năm 2025, cơ quan thuế triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động giúp rút ngắn thời gian nhận tiền xuống chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì quy trình truyền thống.
Tuân thủ nghĩa vụ thuế - nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh

Tuân thủ nghĩa vụ thuế - nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh

(TBTCO) - Việc chuyển đổi phương thức nộp thuế đang đặt nhiều hộ kinh doanh trước áp lực tuân thủ mới. Từ thực tiễn tư vấn và góc nhìn quản lý, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn tất những nội dung cốt lõi ngay trong tháng 4/2026 để hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho hoạt động kinh doanh.
Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1976/CT-DNL gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao