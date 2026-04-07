Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng

26/34 địa phương có số thu tăng trưởng

Thông tin từ Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách quý I/2026 do toàn ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 8/20 khoản thu đạt khá trên 30% dự toán; có 11/20 khoản thu có tăng trưởng; tính theo địa phương, có 22/34 địa phương có tiến độ thu đạt khá, có 26/34 địa phương có số thu tăng trưởng so với cùng kỳ thực hiện.

Theo đánh giá của Cục Thuế, công tác quản lý thuế tiếp tục được tăng cường. Tỷ lệ kê khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%. Đối với hộ kinh doanh, tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 16%, nộp thuế điện tử đạt 36%.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Phương Thảo

Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/3/2026, ngành đã ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền thuế hoàn là 42.211 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ 2025 thực hiện.

Công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tiếp tục được triển khai với số hồ sơ hoàn tự động là 6.921 hồ sơ, tỷ lệ đạt 16,7% số hồ sơ đề nghị hoàn; số lệnh hoàn đã ban hành là 6.355 hồ sơ, tỷ lệ đạt 92% hồ sơ phải xử lý.

Trong công tác kiểm tra thuế, toàn ngành đã thực hiện 7.188 cuộc, đạt 12,4% kế hoạch, bằng 71,9% so với cùng kỳ thực hiện; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua công tác kiểm tra là 14.781 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ thực hiện; ttrong đó tăng thu 4.360 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ thực hiện; số tiền đã nộp ngân sách 3.093 tỷ đồng, đạt 71% số tăng thu qua công tác kiểm tra.

Theo đánh giá của Cục Thuế, công tác triển khai hóa đơn điện tử cũng đạt nhiều kết quả tích cực với 2,4 tỷ hóa đơn được xử lý trong quý I/2026; lũy kế từ khi triển khai đến nay toàn hệ thống đã xử lý đạt 23,3 tỷ hóa đơn điện tử. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tăng mạnh, đạt gần 90 nghìn cơ sở. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với số thủ tục giảm từ 235 xuống còn 144, tương đương giảm khoảng 39%.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó: có 225 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp 7.820 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ thực hiện (trong đó bao gồm 865 tỷ đồng thu từ nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thay cho hộ, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số nước ngoài).

Bên cạnh đó, số thu thông qua Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh do 198 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh nộp, với số tiền thuế gần 263 tỷ đồng.

Thu từ doanh nghiệp do Chi cục Thuế thương mại điện tử quản lý đạt 7.170 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán; thu từ tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (bao gồm 102 nghìn người nộp thuế), với số thuế đã nộp đạt 69.200 tỷ đồng; thu từ kê khai thay, nộp thuế thay theo Nghị định số 117/2025 quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân (gồm 78 tổ chức), với số thuế đã nộp gần 2.005 tỷ đồng.

Xây dựng kịch bản điều hành thu ngân sách linh hoạt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3, quý I/2026; triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác tháng 4, quý II/2026, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành đã đạt được trong quý I/2026, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Những kết quả tích cực nêu trên đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự nỗ lực của toàn hệ thống trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác thuế. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã và đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường đã có những tác động ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và yêu cầu quản lý thuế.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế được giao trong năm 2026, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu, đối với công tác điều hành thu ngân sách: tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, sắc thuế; tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: các đơn vị chủ trì chủ động kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Toàn ngành triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tuyên truyền, đặc biệt đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh”, theo dõi sát quá trình chuyển đổi sau bỏ thuế khoán.

Cơ quan thuế tăng cường kiểm tra theo quản lý rủi ro, có trọng tâm; tập trung lĩnh vực rủi ro cao, hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp bất thường; phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan để xử lý vi phạm.

Đồng thời, cơ quan thuế siết chặt xử lý cảnh báo rủi ro; rà soát toàn bộ dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với kê khai, dòng tiền; không dừng cảnh báo khi chưa xác minh đầy đủ; kịp thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan chức năng; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ, cưỡng chế; kiểm soát chặt phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công khai nợ, làm sạch dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo rủi ro nợ.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai nâng cấp, vận hành hiệu quả các hệ thống; đẩy mạnh tích hợp, kết nối dữ liệu; ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và hỗ trợ người nộp thuế.

Ngoài ra, toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý giao dịch liên kết, APA, MAP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ; xử lý dứt điểm phản ánh khiếu nại; cải thiện mức độ hài lòng người nộp thuế; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính./.