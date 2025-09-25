Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn là Ủy viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2134/QĐ-TTg ngày 25/9/2025 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Phó Trưởng ban thường trực; ông Nguyễn Cảnh Việt và ông Bùi Hồng Minh tiếp tục làm Phó Trưởng ban chuyên trách.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm: ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Hà Minh Mạnh (Ủy viên chuyên trách); bà Lê Thanh Vân, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ (Ủy viên -Thư ký Ban Chỉ đạo).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ định hướng chiến lược, giải pháp thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.