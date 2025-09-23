Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý thuế hộ kinh doanh và doanh nghiệp

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế hộ kinh doanh và doanh nghiệp với các giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ người nộp thuế hiệu quả, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hiện đại hoá công tác quản lý thuế hộ kinh doanh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau sáp nhập ngành thuế tỉnh đã tập trung vào quản lý thuế hộ kinh doanh (HKD) và doanh nghiệp, kết hợp chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh được đẩy mạnh thông qua các giải pháp hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính. Một trong những điểm sáng là kết quả triển khai ứng dụng eTax Mobile trong tháng 8/2025, với 2.251 hộ kinh doanh đã cài đặt ứng dụng, đạt tỷ lệ 87,44% tổng số yêu cầu. Số tiền thuế nộp qua phương thức điện tử chiếm 46,62% tổng thu từ hộ kinh doanh. Ngành thuế phối hợp với các ngân hàng thương mại để miễn phí giao dịch nộp thuế qua ứng dụng này, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh.

Cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh được cơ quan thuế xây dựng bài bản, với 57.665 hộ kinh doanh được cập nhật thông tin, đạt 87,98%, dù vẫn còn 7.877 hộ kinh doanh cần rà soát, chủ yếu ở Thuế cơ sở 2 (4.947 hộ kinh doanh) và Thuế cơ sở 1 (1.732 hộ kinh doanh). Những nỗ lực này không chỉ giúp chống thất thu mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

Việc triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền (MTT) cũng đạt kết quả vượt bậc, với 2.677 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, vượt 232,6% chỉ tiêu ban đầu và 132% chỉ tiêu điều chỉnh. Trong tháng 8/2025, có 2.388 hộ kinh doanh đã xuất hoá đơn điện tử, đạt tỷ lệ 89,2%, với tổng doanh thu trên hóa đơn đạt 263,3 tỷ đồng. Các đơn vị như Thuế cơ sở 8 (238,18%), Thuế cơ sở 11 (291,67%), Thuế cơ sở 3 (191,55%) và Thuế cơ sở 4 (200%) ghi nhận thành tích nổi bật. Công tác chuẩn hóa mã số thuế cũng đạt tiến độ cao, với 36.707 mã số được rà soát, chiếm 98,98%, chỉ còn 379 mã số cần xử lý.

Trong tháng 8/2025, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, đối chiếu 60.498 giấy phép kinh doanh, phát hiện 12.553 giấy phép chênh lệch, trong đó 853 giấy phép đã được xử lý, còn 662 giấy phép cần tiếp tục rà soát. Công tác quản lý thuế thương mại điện tử được chú trọng, với 281 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử được cấp mã số thuế, nộp 581 triệu đồng, gồm 160 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và 421 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Công chức Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn HKD xuất hóa đơn điển tử khởi tạo từ MTT. Ảnh: Lạc Nguyên

Việc rà soát doanh thu đầu vào so với doanh thu khoán cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Tháng 8/2025, có 183 hộ kinh doanh được rà soát, truy thu 7 triệu đồng, tăng thu 333 triệu đồng. Lũy kế 8 tháng 2025, có 2.804 hộ kinh doanh được kiểm tra, truy thu 2,43 tỷ đồng, phạt hành chính 22 triệu đồng, tăng thu 6 tỷ đồng cho năm 2025. Quản lý hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai ghi nhận 1.823 hộ, với doanh thu tính thuế 1.008 tỷ đồng, số thuế 23,7 tỷ đồng, tăng 16,26% số hộ, 36% doanh thu và 28,55% số thuế so với cùng kỳ năm 2024.

Hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kê khai và hoàn thuế

Đối với doanh nghiệp, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, từ xử lý hồ sơ kê khai thuế đến giám sát và hoàn thuế. Trong tháng 8/2025, có 3.546 hồ sơ kê khai thuế được xử lý, với 3.232 hồ sơ nộp đúng hạn (91%) và 314 hồ sơ chậm nộp (9%).

Cơ quan thuế ban hành 139 quyết định xử phạt, thu 0,383 tỷ đồng, đồng thời rà soát 175 hồ sơ còn lại. Hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua 25 lượt trả lời văn bản và 28 lượt giải đáp trên kênh 479, đảm bảo giải quyết nhanh chóng các thắc mắc.

Công chức Thuế tỉnh kiểm tra việc sử dụng hoá đơn bán hàng tại doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, việc giám sát hồ sơ kê khai thuế bằng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao. Trong tháng 8/2025, với 612 tờ khai giá trị gia tăng được phân tích, tất cả ở mức rủi ro thấp. Trong 1.889 hồ sơ giám sát, 1.423 được chấp nhận, 8 hồ sơ tăng thu 64 triệu đồng, phạt 99,6 triệu đồng, giảm khấu trừ 23 triệu đồng. Cơ quan thuế cũng rà soát 483 doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro về hoá đơn điện tử vượt hệ số K (tham số cảnh báo gian lận hóa đơn dựa trên tỷ lệ doanh thu bán ra so với hàng tồn kho và mua vào) vượt ngưỡng quy định), hoàn thành kiểm tra 367 doanh nghiệp (75,98%), còn 116 doanh nghiệp đang được xử lý.

Công tác hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng, với 565 hồ sơ được giải quyết trong tháng 8/2025, và tổng số tiền hoàn là 21,56 tỷ đồng. Trong đó, 7 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đạt 17,8 tỷ đồng, 520 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đạt 2,6 tỷ đồng (155 hồ sơ tự động với 115 triệu đồng), và 38 hồ sơ hoàn nộp thừa đạt 1,2 tỷ đồng. Ngành thuế cũng kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký hoá đơn điện tử, thông báo địa chỉ mới và nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2025.

Công tác kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đạt tiến độ tốt, với 1.042 cuộc kiểm tra lũy kế, đạt 64% chỉ tiêu, truy thu và phạt 106,5 tỷ đồng, giảm lỗ 464,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ 20,7 tỷ đồng, đôn đốc thu 95,9 tỷ đồng (90%). Ngành thuế cũng phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng, kê khai phí lệ phí, và xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuế cho 2 đại lý thuế.

Ông Tuấn chia sẻ, trong tháng 9/2025, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung thực hiện dự toán thu thuế, phí nội địa đạt 700 tỷ đồng, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ dự toán 2026 và triển khai Kế hoạch cải cách quản lý thuế 2025-2030. Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Nghị định 118 và 117/2025/NĐ-CP, cùng hướng dẫn thương mại điện tử và hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.