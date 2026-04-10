Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Đức Việt

[email protected]
14:23 | 10/04/2026
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai tích cực và hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý thuế. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách do đơn vị thực hiện 3 tháng đạt 32.042 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán, bằng 28,4% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Triển khai hiệu quả 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

Đánh giá kết quả công tác quản lý thuế 3 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, để có được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đặt trọng tâm vào nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, công tác tuyên truyền của Thuế TP. Hải Phòng có bước chuyển mạnh mẽ, đa kênh và số hóa toàn diện. Đặc biệt là mạng lưới Zalo của đơn vị kết nối trực tuyến hơn 115.759 người nộp thuế, đạt 100%, giúp truyền tải chính sách, giải đáp vướng mắc trực tiếp và nhanh chóng, tạo sự tương tác hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có 12.573 lượt người nộp thuế được hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; 94 trường hợp giải đáp bằng văn bản; 23 trường hợp qua hệ thống hỏi - đáp và 38.518 lượt hỗ trợ qua các phương tiện điện tử, ứng dụng eTax Mobile. Thuế thành phố cũng đã tổ chức 54 lớp tập huấn với hơn 15.189 lượt người nộp thuế tham dự, 38 hội nghị đối thoại với 8.241 lượt người tham gia.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, năm 2025, công tác mở rộng cơ sở thu mang lại số tăng thu hơn 4.305 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục xác định đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố đẩy mạnh rà soát, vận động doanh nghiệp chuyển trụ sở, thành lập pháp nhân mới, chi nhánh độc lập… đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động tại khu, cụm công nghiệp. Qua đó, không chỉ gia tăng nguồn thu trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững cho ngân sách thành phố trong những năm tiếp theo.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, đơn vị triển khai quyết liệt công tác kiểm tra với định hướng rõ ràng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những doanh nghiệp và chuyên đề có rủi ro cao. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra trong 3 tháng đầu năm là 310,651 tỷ đồng, giảm lỗ 321,356 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, trong 3 tháng đã giải quyết được 239 lượt hồ sơ, tổng số tiền lên đến 2.531 tỷ đồng. Đặc biệt, Thuế thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ rà soát và tỷ lệ khớp đúng trong chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06.

Bên cạnh đó, năm 2026 là năm đầu tiên chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh, Thuế thành phố đã chủ động triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn thực hiện chuyển đổi mô hình theo chủ trương, chính sách của nhà nước, trong đó tiêu biểu là chiến dịch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 10/3/2026 với 116 hội nghị tại 114 xã, phường và Thuế thành phố.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý II

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý II và cả năm 2026, ông Trường cho biết, đơn vị chủ động theo dõi tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, đánh giá tác động đến thu ngân sách nội địa để xây dựng kịch bản thu sát thực tiễn và có các giải pháp điều hành phù hợp.

Rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng để mở rộng cơ sở thu thuế; tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng thời hạn quy định.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nợ và thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ theo quy định, đề ra các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và các tỷ lệ nợ Cục Thuế giao năm 2026.

Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh để quản lý đầy đủ các đối tượng, loại bỏ khỏi hệ thống các hộ “ảo” hoặc không còn hoạt động; đồng thời rà soát và chuẩn hóa thông tin liên quan đến thu nộp ngân sách, nợ thuế, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu quản lý khác của hộ kinh doanh.

Các thuế cơ sở thường xuyên nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong thực tế khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt, sử dụng và nộp thuế qua ứng dụng Etax mobile.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho người nộp thuế thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế...

Từ khóa:
thuế tp hải phòng thu ngân sách ông nguyễn tiến trường dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Dành cho bạn

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Đọc thêm

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 bổ sung ưu đãi cho đầu tư qua quỹ, gồm miễn thuế chuyển nhượng sau 2 năm và giảm 50% thuế lợi tức. Chính sách này tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
(TBTCO) - Gần 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 117.000 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong quý I/2026, là những con số nổi bật cho thấy nỗ lực của ngành Hải quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Kết quả này đến từ việc đồng bộ cải cách, hoàn thiện thể chế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

