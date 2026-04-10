Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Triển khai hiệu quả 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

Đánh giá kết quả công tác quản lý thuế 3 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, để có được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đặt trọng tâm vào nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, công tác tuyên truyền của Thuế TP. Hải Phòng có bước chuyển mạnh mẽ, đa kênh và số hóa toàn diện. Đặc biệt là mạng lưới Zalo của đơn vị kết nối trực tuyến hơn 115.759 người nộp thuế, đạt 100%, giúp truyền tải chính sách, giải đáp vướng mắc trực tiếp và nhanh chóng, tạo sự tương tác hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có 12.573 lượt người nộp thuế được hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; 94 trường hợp giải đáp bằng văn bản; 23 trường hợp qua hệ thống hỏi - đáp và 38.518 lượt hỗ trợ qua các phương tiện điện tử, ứng dụng eTax Mobile. Thuế thành phố cũng đã tổ chức 54 lớp tập huấn với hơn 15.189 lượt người nộp thuế tham dự, 38 hội nghị đối thoại với 8.241 lượt người tham gia.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, năm 2025, công tác mở rộng cơ sở thu mang lại số tăng thu hơn 4.305 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục xác định đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố đẩy mạnh rà soát, vận động doanh nghiệp chuyển trụ sở, thành lập pháp nhân mới, chi nhánh độc lập… đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động tại khu, cụm công nghiệp. Qua đó, không chỉ gia tăng nguồn thu trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững cho ngân sách thành phố trong những năm tiếp theo.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, đơn vị triển khai quyết liệt công tác kiểm tra với định hướng rõ ràng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những doanh nghiệp và chuyên đề có rủi ro cao. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra trong 3 tháng đầu năm là 310,651 tỷ đồng, giảm lỗ 321,356 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, trong 3 tháng đã giải quyết được 239 lượt hồ sơ, tổng số tiền lên đến 2.531 tỷ đồng. Đặc biệt, Thuế thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ rà soát và tỷ lệ khớp đúng trong chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06.

Bên cạnh đó, năm 2026 là năm đầu tiên chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh, Thuế thành phố đã chủ động triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn thực hiện chuyển đổi mô hình theo chủ trương, chính sách của nhà nước, trong đó tiêu biểu là chiến dịch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 10/3/2026 với 116 hội nghị tại 114 xã, phường và Thuế thành phố.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý II

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý II và cả năm 2026, ông Trường cho biết, đơn vị chủ động theo dõi tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, đánh giá tác động đến thu ngân sách nội địa để xây dựng kịch bản thu sát thực tiễn và có các giải pháp điều hành phù hợp.

Rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng để mở rộng cơ sở thu thuế; tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng thời hạn quy định.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nợ và thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ theo quy định, đề ra các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và các tỷ lệ nợ Cục Thuế giao năm 2026.

Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh để quản lý đầy đủ các đối tượng, loại bỏ khỏi hệ thống các hộ “ảo” hoặc không còn hoạt động; đồng thời rà soát và chuẩn hóa thông tin liên quan đến thu nộp ngân sách, nợ thuế, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu quản lý khác của hộ kinh doanh.

Các thuế cơ sở thường xuyên nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong thực tế khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt, sử dụng và nộp thuế qua ứng dụng Etax mobile.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho người nộp thuế thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế...