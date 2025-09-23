Thuế TP. Hồ Chí Minh cảnh báo về tình trạng giả mạo trên mạng xã hội

(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm Facebook mang tên “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”, mạo danh cơ quan thuế, dễ gây nhầm lẫn cho người nộp thuế.

Theo thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhóm Facebook này đã sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ quan thuế, nhưng đây không phải là kênh chính thức. Hiện trang fanpage duy nhất và chính thống của Thuế TP. Hồ Chí Minh đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh.

Để tiếp nhận thông tin chính xác, người nộp thuế được khuyến nghị theo dõi các kênh chính thức tại website: https://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal; Fanpage: https://www.facebook.com/share/1ABJFx9XQ2/; Zalo: https://zalo.me/639794428184959354; Youtube: https://youtube.com/@thuetphochiminh

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang vận hành các nhóm Facebook hỗ trợ người nộp thuế: Nhóm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”; Nhóm “Hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các trang, nhóm khác khi đăng tải lại bài viết của cơ quan thuế cần trích dẫn nguồn đúng quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin từ các trang giả mạo.

Trước đó, Cục Thuế cũng đưa ra cảnh báo, có hiện tượng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tránh tình trạng trên, Cục Thuế thông báo cho người nộp thuế một số lưu ý sau:

Một là, cơ quan thuế khẳng định: không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Hai là, trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế đã cập nhật, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về địa chỉ cập nhật của người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ba là, người nộp thuế cần cảnh giác, không thực hiện theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống.

Bốn là, người nộp thuế trong trường hợp cần cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì thực hiện liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn theo quy định.

Năm là, khi có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ đường dây nóng của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc các số điện thoại, email của công chức thuế hỗ trợ được niêm yết tại Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách thuế trong quá trình sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.