Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp FDI

Văn Dũng

Văn Dũng

[email protected]
15:41 | 16/06/2026
(TBTCO) - Ngày 16/6, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, tập trung trao đổi nhiều nội dung mà doanh nghiệp đang gặp phải.
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Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Trong thời gian qua, đặc biệt sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh nhiều chương trình hỗ trợ người nộp thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp FDI
Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Dũng.

Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính đến nay, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 332.768 tỷ đồng, hoàn thành hơn 53% dự toán Chính phủ giao, tăng 13,12% so với cùng kỳ.

“Để đạt được kết quả nêu trên, Thuế thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp hết sức tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” - ông Dũng nhấn mạnh.

Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ - Lắng nghe với thái độ cầu thị”, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, mang tính chất xây dựng của đại diện doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn. Nhiều vướng mắc về chính sách thuế đã được trao đổi làm rõ. Đối với những nội dung cần nghiên cứu chuyên sâu hoặc cần xin ý kiến hướng dẫn của cấp trên, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp thu và sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp FDI
Sự kiện thu hút đông đảo đại diện doanh nghiệp tham gia và đặt câu hỏi. Ảnh: Văn Dũng.

Dưới góc độ là doanh nghiệp, bà Phí Thị Quyên - Quản lý Công ty TNHH Kims Cook Việt Nam cho biết, từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp nhận được rất nhiều sự đồng hành, hỗ trợ từ các cán bộ và cơ quan Thuế. Mỗi khi có vướng mắc về kê khai, điều chỉnh hay thủ tục hành chính, doanh nghiệp đều được hướng dẫn nhiệt tình.

“Gần đây nhất, chúng tôi gặp vướng mắc về hoàn thuế. Cơ quan thuế yêu cầu bảng kê 01 rất chi tiết (đơn vị tính, số lượng, thành tiền) và khi cập nhật lên hệ thống thường gặp lỗi. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ thuế, chúng tôi đã hoàn tất việc hoàn thuế xuất khẩu đợt vừa rồi. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều cuộc đối thoại như thế này vì luật thuế cập nhật hàng ngày, doanh nghiệp không thể nắm hết thông tin để áp dụng kịp thời” - bà Quyên nói.

Ở góc độ doanh nghiệp FDI có giao dịch liên kết, bà Ngô Hồng Nhung - Kế toán trưởng Công ty Vagabond Việt Nam cho biết đơn vị từng gặp khó khăn trong việc xác định phạm vi giao dịch liên kết cũng như điều kiện chi phí được trừ. Thông qua trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý thuế, doanh nghiệp đã được hướng dẫn cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện đúng quy định.

“Những năm gần đây, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách tiếp cận của cơ quan thuế theo hướng kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp nhiều hơn” - bà Nhung nhận xét.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp FDI
Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh lắng nghe và trực tiếp giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Ảnh: Văn Dũng.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp FDI, bà Hương Vũ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đánh giá cao những chuyển biến trong công tác quản lý thuế thời gian qua. Theo bà Hương Vũ, trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế đã có cách tiếp cận thực chất hơn, tập trung vào bản chất giao dịch thay vì chỉ xử lý các lỗi mang tính hình thức, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Đồng thời, đại diện VAFIE cũng đề xuất ngành Thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống dữ liệu và các nền tảng khai báo điện tử để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và mở rộng các dịch vụ điện tử để thuận tiện, minh bạch.

“Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, đối thoại định kỳ, kịp thời tham mưu kiến nghị điều chỉnh các quy định chưa phù hợp với thực tiễn đầu tư của khối FDI. Thuế thành phố quyết tâm phát huy vai trò chủ đạo trong việc đồng hành, hỗ trợ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung” - ông Dũng nói.

Văn Dũng
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