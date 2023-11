Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông ở 2 đầu đất nước

(TBTCO) - Từ nay đến hết năm 2023, ngành Giao thông vận tải (GTVT) ngoài việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 còn tập trung hoàn thành dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và hai tuyến cao tốc lớn là cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cũng như tăng cường chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đang triển khai.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ về đích trước 31/12/2023. Ảnh: Vân Trần

3 dự án giao thông lớn hoàn thành cuối năm 2023

Theo Bộ GTVT, tại 3 dự án giao thông trọng điểm, các nhà thầu đang tập trung hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đáp ứng yêu cầu về đích vào cuối năm 2023. Tại Đồng bằng sông Cửu Long là dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Đây là cầu dây văng lớn nhất do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Dự án được khởi công vào tháng 3/2020. Tính đến nay, sản lượng thi công đã đạt hơn 96% giá trị hợp đồng, đã hợp long cầu chính dây văng. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe trước ngày 31/12/2023. Khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, cùng với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài hơn 160km sẽ được nối thông, rút ngắn thời gian đi lại chỉ còn hơn 2 giờ thay vì gần 4 giờ như hiện nay.

Tiếp đó là Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án có tổng chiều dài gần 23km. Giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 1/2021. Tính đến nay, sản lượng thi công đạt 76% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã cơ bản hoàn thành, công tác thảm nhựa đã thi công được hơn 8km; 80% hệ thống an toàn giao thông đã được tập kết về công trường để tăng tốc tiến độ, đưa dự án về đích trước 31/12/2023.

Còn tại phía Bắc, là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuyến cao tốc được đầu tư với tổng chiều dài hơn 40km, đi qua địa bàn hai tỉnh: Tuyên Quang (hơn 11km), Phú Thọ (gần 29km). Theo phương án ban đầu, giai đoạn 1 dự án được đầu tư giai đoạn 2020 - 2023 với quy mô 4 làn xe (hai làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp), bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 11m. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện sau năm 2025 đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 14m. Tổng mức đầu tư hơn 3.712 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 3.253 tỷ đồng; giai đoạn 2 gần 460 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 586 ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, việc đầu tư sẽ được thực hiện gộp cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2023. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng thành 3.753 tỷ đồng. Theo báo cáo mới nhất, tính đến nay, sản lượng thi công dự án (tính cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) đạt hơn 62% giá trị các hợp đồng.

Tăng cường chất lượng công trình, an toàn lao động

Ngoài việc gấp rút hoàn thành đúng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Bộ GTVT cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành Công điện về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Ban quản lý dự án, chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, đặc biệt đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình.

Về công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm tra, chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

Ban quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.