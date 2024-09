Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV được tổ chức vào ngày 23/9. Kỳ họp đã xem xét, quyết nghị đối với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Như: Nghị quyết về việc ban hành biện pháp hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy bị chìm trong bão số 3; Nghị quyết về việc ban hành biện pháp hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3; Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, năm học 2024-2025...