(TBTCO) - Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, hiện nay đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa nên lượng khách nội địa đang tăng. Cụ thể, khách du lịch nội địa tháng 5 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 50,5 triệu lượt.

Việt Nam đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2023. Ảnh: T.L

Ngược lại, thời điểm này Việt Nam đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nên dễ hiểu khi tổng lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước. Cụ thể, tháng 5 chúng ta đón 916.257 lượt, giảm 6,9% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023 đạt gần 4,6 triệu lượt, đạt 57,5% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 260.000 tỷ đồng.

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, về thị trường gửi khách quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2023 với 1,3 triệu lượt. Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 2, đạt gần 400.000 lượt. Mỹ đứng vị trí thứ 3 (307.000 lượt).

Trong top 10 thị trường hàng đầu, Đông Bắc Á có 4 thị trường: Hàn Quốc (1,318 triệu lượt), Trung Quốc (399.000 lượt), Đài Loan (Trung Quốc) (252.000 lượt), Nhật Bản (204.000 lượt).

Đông Nam Á có 3 thị trường: Thái Lan (236.000 lượt), Malaysia (192.000 lượt), Campuchia (167.000 lượt).

Thị trường Australia xếp ở vị trí thứ 9 (158.000 lượt).

Thị trường châu Âu: Anh (113.800 lượt), Pháp (95.800 lượt) và Đức (89.200 lượt) là các thị trường gửi khách lớn nhất. Thị trường Nga đạt 54.000 lượt sau 5 tháng đầu năm.

Nhìn qua thị trường gửi khách quốc tế trong tháng 5 vừa qua cho thấy, thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường trọng điểm, đạt 146.000 lượt trong tháng 5, tăng 31,1% so với tháng 4 (tương đương 34.800 lượt khách). Về quy mô thị trường, Trung Quốc đã vươn lên ở vị trí thứ hai. Đây là tín hiệu tích cực ban đầu, tạo cơ sở cho khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng cuối năm.

Các thị trường có lượng khách tăng cao so với tháng 4/2023 là: Indonesia (tăng 65%), Trung Quốc (tăng 31,1%), Malaysia (tăng 21%), Nhật (tăng 2%).

Một số thị trường có lượng khách giảm so với tháng 4/2023 là: Hàn Quốc (-4,6%), Mỹ (-21,9%), Thái Lan (-32,5%), Campuchia (-20,4%), Đức (-41%), Anh (-33,5%), Australia (-20,6%).

Với 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, đạt 57,5% mục tiêu kế hoạch năm 2023, ngành du lịch có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế nhờ vào động lực tăng trưởng ở mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm và những chính sách tạo thuận lợi cho du lịch sắp tới./.