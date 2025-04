Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ có bản sắc riêng, không rập khuôn

Cơ quan quản lý có thể ban hành cơ chế, chính sách đặc thù Về cơ chế, chính sách áp dụng tại Trung tâm tài chính quốc tế, cơ quan soạn thảo cho biết, kinh nghiệm thế giới cho thấy các cơ quan quản lý của Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại hiện nay đều có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trong Trung tâm tài chính quốc tế nhằm linh hoạt và phản ứng kịp thời với sự thay đổi của thị trường tài chính thế giới. Do vậy, dự thảo Nghị định thiết kế theo hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế được thực hiện theo quy định tại nghị quyết này và các văn bản hướng dẫn; văn bản do cơ quan quản lý Trung tâm tài chính quốc tế (cơ quan quản lý điều hành và cơ quan giám sát) được ban hành. Chính phủ quy định phạm vi các nội dung mà cơ quan quản lý Trung tâm tài chính quốc tế phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, các cơ chế chính sách áp dụng tại Trung tâm tài chính quốc tế là các nội dung mới, mang tính vượt trội. Do đó, để đảm bảo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, dự thảo Nghị quyết quy định: Chính phủ ban hành Nghị định để thí điểm trong thời gian tối đa 2 năm để xử lý các vấn đề phát sinh khác với luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại phiên họp gần nhất.