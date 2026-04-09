Tỷ giá USD hôm nay (9/4): Tỷ giá trung tâm lùi về sát 25.000 đồng, DXY giằng co vì rủi ro xung đột Trung Đông

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 9/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 4 đồng xuống 25.102 VND/USD so với phiên trước đó; cùng xu hướng, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, giảm sâu mất mốc 27.000 đồng.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung giảm nhẹ ở nhiều nhà băng. Cụ thể, tỷ giá USD tại Agribank giảm 2 đồng hai chiều còn 26.111 - 26.361 VND/USD; BIDV giảm 2 đồng còn 26.141 - 26.361 VND/USD; Vietcombank cũng giảm 2 đồng còn 26.111 - 26.361 VND/USD.

Techcombank giảm mạnh hơn ở chiều mua 7 đồng và chiều bán 2 đồng xuống 26.134 - 26.361 VND/USD, trong khi HSBC giảm 3 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán còn 26.182 - 26.361 VND/USD. Ở chiều ngược lại, Eximbank lại tăng 10 đồng chiều mua lên 26.130 đồng, nhưng bán ra vẫn giảm 2 đồng còn 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 8/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế và lan tỏa tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng mạnh 416 đồng hai chiều, lên 30.391 - 31.672 VND/EUR; Eximbank tăng 429 đồng chiều mua và 429 đồng chiều bán, niêm yết 30.321 - 31.474 VND/EUR; Vietcombank tăng 182 đồng chiều mua và 192 đồng chiều bán lên 29.939 - 31.517 VND/EUR...

Trong khi đó, tỷ giá GBP ghi nhận mức tăng mạnh hơn so với EUR. BIDV tăng 492 đồng chiều mua và 507 đồng chiều bán, lên 34.854 - 35.934 VND/GBP; Eximbank tăng mạnh nhất với 550 đồng chiều mua và 553 đồng chiều bán, đạt 34.850 - 36.075 VND/GBP. Sacombank tăng 410 đồng hai chiều lên 34.849 - 36.663 VND/GBP, còn Vietcombank tăng 178 đồng chiều mua và 184 đồng chiều bán lên 34.341 - 35.798 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giảm nhẹ 0,06 điểm xuống 99,07 điểm, song bật tăng so với phiên trước đó khi các rủi ro địa chính trị tái xuất.

Diễn biến các cặp tỷ giá khá phân hóa. Theo đó, tỷ giá USD/EUR tăng 0,0001 lên 0,8576; trong khi tỷ giá USD/GBP đi ngang tại 0,7465; tỷ giá USD/JPY tăng 0,12 lên 158,68, phản ánh USD mạnh lên so với yen. Ngược lại, USD/CNY giữ nguyên ở 6,8297. Hiện sức mạnh đồng USD biến động hẹp, xu hướng chưa rõ ràng khi thị trường thận trọng.