Tỷ giá USD/VND tăng lại, vì sao?

(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND tăng trở lại trong thời gian gần đây trên cả thị trường niêm yết và thị trường tự do. Theo lý giải của SSI Research, áp lực từ tỷ giá niêm yết có thể đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh giai đoạn trước Tết Nguyên đán và cần phải theo dõi thêm trong thời gian tới khi thông thường, nguồn cung ngoại tệ vẫn có thể bù đắp được nhu cầu nhập khẩu.

Tỷ giá tăng tương đồng xu hướng trong khu vực

Báo cáo thị trường tiền tệ tuần (8/1 - 12/1) của SSI Research cho biết, trên thị trường ngoại hối trong nước, tương đồng với xu hướng trong khu vực, tỷ giá USD/VND tăng giá.

Đồng USD đo lường thông qua chỉ số DXY đi ngang khi kết tuần qua, mặc dù có những thời điểm bật tăng nhẹ trong tuần. Các đồng tiền chủ chốt biến động trái chiều, như CAD (-0,35%) hay JPY (-0,17%), trong khi EUR (+0,07%) hay GBP (+0,26%). Các đồng tiền trong khu vực châu Á hầu hết đều giảm mạnh so với USD, ngoại trừ KRW (+0,16%).

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng kết tuần ở vùng 24.505 VND/1 USD, tăng 0,5% so với cuối tuần trước. Tương tự, tỷ giá niêm yết của VCB đóng cửa quanh mức 24.290 VND - 24.660 VND, tăng 130 đồng so với tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng giá nhẹ sau nhiều tuần neo ở mức cao và kết tuần ở 24.850 VND, tăng 50 đồng so với tuần trước.

Lý giải về diễn biến này, chuyên gia của SSI Research cho rằng, áp lực từ tỷ giá niêm yết có thể đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh giai đoạn trước Tết Nguyên đán và cần phải theo dõi thêm trong thời gian tới khi thông thường, nguồn cung ngoại tệ (như kiều hối và giải ngân FDI) vẫn có thể bù đắp được nhu cầu nhập khẩu trên.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới đây, MBS Research cho rằng, năm 2024, trong bối cảnh lạm phát của Mỹ cải thiện, đồng nghĩa với việc tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng đô la Mỹ có xu hướng mất giá trên diện rộng và sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong nước.

“Chúng tôi cho rằng, tỷ giá năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800 - 24.300 VND/USD và vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại, tuy nhiên có thể không còn tốt như bây giờ khi xuất nhập khẩu sẽ phục hồi, giải ngân FDI tích cực, lượng kiều hối ổn định (IMF dự báo lượng kiều hối trong năm 2024 lên hơn 110 tỷ USD), du lịch quốc tế hồi phục mạnh..." - báo cáo của SSI Research nêu rõ.

Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

Theo số liệu từ SSI Research, trong tuần qua, kênh nghiệp vụ thị trường mở không thực hiện giao dịch mới và chỉ có 1,04 tỷ đồng hợp đồng mua kỳ hạn đáo hạn. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm không có nhiều biến động, duy trì ở vùng 0,15%, không thay đổi so với tuần trước đó.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên thị trường 2 sôi động, với mức trung bình 265 nghìn tỷ đồng/ngày, cho thấy các ngân hàng thương mại tích cực sử dụng kênh liên ngân hàng như một kênh cung cấp thanh khoản ngắn hạn.

Ngay trong tháng 1, nhiều ngân hàng đã tiếp tục giảm lãi suất huy động từ 10 đến 30 điểm cơ bản tại các kỳ hạn. Cụ thể, VCB đã điều chỉnh lãi suất niêm yết với mức giảm 20 - 30 điểm cơ bản cho kỳ hạn dưới 6 tháng và 10 điểm cơ bản cho kỳ hạn trên 12 tháng.

Một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng thông báo điều chỉnh lãi suất huy động giảm như: MBB (giảm 10 - 30 điểm cơ bản), TCB (giảm 10 - 50 điểm cơ bản), SHB (20 - 50 điểm cơ bản). Chính vì vậy, chênh lệch lãi suất huy động giữa các nhóm ngân hàng thương mại đã không còn quá lớn như thời điểm cách đây 1 năm./.