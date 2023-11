Vẫn “nóng” câu chuyện vốn cho bất động sản, giá vàng lại tăng

Thị trường tiền tệ tuần 20-24.11:

(TBTCO) - Các câu chuyện về vốn cho thị trường bất động sản vẫn là đề tài sôi động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trong tuần vừa qua. Trong khi đó, thị trường vàng cả quốc tế và trong nước lại chứng kiến một nhịp tăng mới.

Tín dụng bất động sản vẫn thu hút mối quan tâm

Trong tuần qua, Hiệp hội kinh doanh Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) tiếp tục gửi các ý kiến kiến nghị đề xuất liên quan đến chính sách tín dụng cho thị trường bất động sản.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HoREA đề nghị NHNN xem xét “mở rộng hơn” một số đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng/căn và có ưu tiên cho “người mua căn nhà đầu tiên”.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn tỏ ra "khát" vốn. Ảnh: T.L

Ngoài ra, HoREA cũng đề cập về quy định liên quan đến tỷ lệ vốn ngắn hạn tối đa dùng để cho vay trung và dài hạn khi cho biết, kể từ năm 2024 trở đi khi nền kinh tế có thể phát triển mạnh mẽ trở lại. Khi đó quy định các tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng tối đa không quá 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn sẽ gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động ngắn hạn.

Nợ xấu bất động sản đang có xu hướng tăng Theo NHNN, tỷ lệ nợ xấu tín dụng bất động sản đến tháng 9/2023 đã tăng lên 2,89%, so với mức chỉ 1,72% hối cuối năm 2022. Tín dụng phục vụ mục đích tiêu dùng, tự sử dụng giảm trong khi đó tín dụng kinh doanh bất động sản tăng rất cao, đây là điểm cần chú ý khi cầu tín dụng để mua bất động sản có xu hướng đi xuống, phần nào phản ánh sức mua của thị trường đang giảm so với thời điểm trước.

Cũng trong tuần qua, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi NHNN và Bộ xây dựng về chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Theo công văn này, NHNN phải chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về diễn biến tín dụng cho thị trường bất động sản thời gian qua, NHNN cho biết, đến 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế.

Trong đó tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng/tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.

Tỷ giá tăng nhẹ cuối tuần

Diễn biến tuần qua cho thấy, tỷ giá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ giảm vào giữa tuần, nhưng sau đó lại quay đầu tăng nhẹ vào cuối tuần. Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm thứ hai đầu tuần ghi nhận mức 23.954 đồng/USD, sau đó giảm liên tiếp trong 2 ngày trước khi tăng vào hôm thứ năm và thứ sau. Chốt phiên cuối tuần, tỷ giá USD là 23.927 đồng/USD, giảm 27 đồng so với hôm đầu tuần.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại Vietcombank mở đầu tuần ở mức bán ra là 24.345 đồng/USD, sau khi giảm vào giữa tuần và tăng trở lại vào cuối tuần, tỷ giá USD tại Vietcombank hôm thứ sáu là 24.420 đồng/USD, tăng 75 đồng mỗi Đô la so với đầu tuần.

Mặc dù tỷ giá có một số biến động nhẹ trong tuần, nhưng các chuyên gia cho rằng bối cảnh tỷ giá hiện đang ở trạng thái khá thuận lợi do yếu tố nguồn cung khá tốt. TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn cuối năm thị trường có thể đón nhận nguồn cung USD từ kiều hối. Đồng thời, nguồn giải ngân vốn FDI cũng sẽ giúp gia tăng nguồn cung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ổn định tỷ giá.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ tương quan với 6 loại tiền tệ khác hiện chỉ ở mức khoảng 103 điểm, là mức khá thấp so với thời điểm có lúc chỉ số này tăng lên sát 107 điểm giai đoạn tháng 10. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ củng cố niềm tin về diễn biến tỷ giá của đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ có thể giữ nhịp ổn định trong giai đoạn tới.

Giá vàng lại bước vào giai đoạn tăng. Ảnh: T.L

Giá vàng trở lại nhịp tăng

Sau một nhịp điều chỉnh giai đoạn đầu tháng 11, giá vàng trở lại chu kỳ tăng điểm trong tuần qua. Đầu tuần, giá vàng thế giới ghi nhận ở mức khoảng 1.981,6 USD/ounce và sau đó tăng sát mốc 2.000 USD/ounce vào giữa tuần.

Khảo sát vàng hằng tuần hôm đầu tuần của Kitco News cho thấy, hầu hết các nhà đầu tư cá nhân (Main Street - Phố Chính) cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục leo dốc, trong khi đội ngũ nhà đầu tư lớn (Wall Street - Phố Wall) đã chuyển sang quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Giá vàng thế giới cuối tuần có sự điều chỉnh chút ít nhưng vẫn ở mặt bằng khá cao với 1.993 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC 9999 hôm đầu tuần bán ra ở mức 70,77 triệu đồng/lượng, và sau đó tiếp tục dao động với xu hướng đi lên. Chiều hôm 24/11, giá vàng SJC 9999 bán ra ở mức 71,8 triệu đồng/lượng, theo đó đã tăng tới 1,03 triệu đồng/lượng so với hôm đầu tuần.