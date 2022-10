Việc kiểm soát “chảy máu” USD cần có sự cân nhắc, đánh giá về quy mô

Nhiều đồng tiền trên thế giới mất giá so với USD Từ cuối tháng 9 đến nay, tỷ giá của VND so với USD vẫn tiếp tục đà tăng khá mạnh. Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm 21/9 (thời điểm FED tăng lãi suất lần gần đây nhất) ghi nhận 23.301 VND/USD, nhưng đến ngày 6/10, tỷ giá trung tâm đã tăng lên mức 23.417 VND/USD. Theo đó, mức tăng khoảng 0,5%. Tại Vietcombank, tỷ giá ngày 21/9 là 23.515/23.545/23.825 VND/USD (các mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra) và đến ngày 6/10 ghi nhận là 23.705/23.735/24.015 VND/USD, tăng khoảng 0,8%. Trước đó, trong giai đoạn từ đầu năm đến 20/9, tỷ giá VND so với USD cũng đã mất giá khoảng 4%. Tuy nhiên theo NHNN, tốc độ mất giá như trên của VND vẫn ở mức ít hơn nhiều so với tỷ lệ mất giá của nhiều ngoại tệ khác so với USD. Cụ thể, cũng trong giai đoạn này, đồng Baht Thái Lan (THB) giảm 11,95%; Yên Nhật Bản (JPY) giảm 25,18%; Won Hàn Quốc (KRW) giảm 17,57%; đồng Peso Philippines (PHP) giảm 13,65%; đồng Kyat của Myanmar (MYR) giảm 9,67%. Đồng Rupiah của Indonesia (INR) cũng giảm giá 7,44%; đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) giảm 10,9%; Đồng tiền chung châu Âu Euro (EUR) giả 13,49%; đồng Bảng Anh (GBP) giảm 20,02%... Việc các đồng tiền trên thế giới mất giá so với USD chủ yếu do bị tác động bởi động thái tăng lãi suất liên tục của FED trong thời gian qua. Sau lần tăng lãi suất cuối tháng 9, FED đã có 5 lần tăng lãi suất liên tiếp trong năm nay, trong đó có 3 lần liên tiếp FED tăng lãi suất với mức 0,75 điểm phần trăm. Dự kiến đến cuối năm 2022, FED sẽ đưa lãi suất mục tiêu lên trên 4% và tiếp tục duy trì mức lãi suất này đến hết năm 2023. Theo NHNN, trong quý III/2022, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực do thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ suy thoái gia tăng…