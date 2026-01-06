VietinBank eFAST: Trải nghiệm giao dịch linh hoạt cho doanh nghiệp mùa Tết 2026

(TBTCO) - Hệ sinh thái VietinBank eFAST trong năm nay được nâng cấp theo hướng thông minh hoá quy trình, giảm thao tác, tối ưu biểu mẫu và gia tăng hiệu năng xử lý. Đồng thời, nền tảng mở rộng năng lực kết nối trực tiếp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp vận hành tài chính được đồng bộ và tăng chất lượng trải nghiệm người dùng trong bối cảnh doanh nghiệp cần tốc độ ra quyết định cao hơn.

Một trải nghiệm xuyên suốt trên mọi thiết bị

VietinBank eFAST được phát triển dựa trên tư duy một nền tảng – nhiều phong cách vận hành. Dù doanh nghiệp sử dụng web hay mobile, giao diện đều được hệ thống tự động điều chỉnh theo thiết bị, tối ưu trải nghiệm mà không cần cấu hình thủ công. Từ xử lý giao dịch phức tạp trên máy tính đến phê duyệt tức thời khi đang di chuyển, eFAST giữ mạch vận hành liền lạc, giúp doanh nghiệp không bị đứt quãng trong những thời điểm quan trọng.

Bên cạnh việc hỗ trợ thực hiện giao dịch, VietinBank eFAST còn mở rộng năng lực phục vụ khách hàng ngay từ bước mở tài khoản đầu tiên. Chủ doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán trực tuyến trực tiếp trên thiết bị di động mà không cần hồ sơ giấy hay đến quầy. Chỉ với chiếc điện thoại hỗ trợ NFC, doanh nghiệp thực hiện tài khoản định danh, mở tài khoản online (eKYC), xác thực và kích hoạt tài khoản trong thời gian ngắn. Việc mở tài khoản nay trở thành thao tác gọn gàng có thể hoàn tất ngay tại văn phòng, trên đường di chuyển hoặc thậm chí khi đang đợi chuyến bay.

VietinBank eFAST Mobile – Sức mạnh quyết định nằm trong lòng bàn tay

Phiên bản mobile của VietinBank eFAST năm nay được xây dựng hoàn toàn mới với tên gọi VietinBank eFAST One – Một nền tảng, Mọi giải pháp. Với hiệu năng mạnh mẽ và tốc độ xử lý ấn tượng, eFAST One mang đến trải nghiệm mượt mà và ổn định tại mọi thời điểm. Mọi giao dịch của doanh nghiệp được đảm bảo an toàn, liền mạch, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Điểm nhấn nằm ở thiết kế của phiên bản mới, thiết kế dựa trên ba không gian tư duy Giao dịch – Quản trị - Khám phá giúp mọi thao tác trở nên trực quan và thông minh hơn. Từ giao dịch thường nhật đến theo dõi hiệu suất kinh doanh, đánh giá sức khỏe tài chính, cảnh báo thông minh nhờ tích hợp AI. Dù là một phiên bản nhỏ gọn, VietinBank eFAST Mobile mở ra không gian tương tác đa kênh – nơi doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với ngân hàng, tiếp cận sản phẩm mới hay kết nối đối tác ngay trên chính thiết bị di động. Chiếc smartphone vì thế trở thành trung tâm điều phối tài chính linh hoạt của doanh nghiệp.

VietinBank eFAST phiên bản web – Nền tảng hiệu năng toàn diện.

Trong khi phiên bản mobile app hỗ trợ sự linh hoạt, phiên bản eFAST trên website là công cụ chủ lực của bộ phận kế toán - tài chính khi cần thao tác chi tiết, tải chứng từ và quản lý dữ liệu trên quy mô lớn.

Phiên bản web tích hợp hơn 150 tính năng, tổ chức luồng giao dịch khoa học, an toàn và kết nối trực tiếp với hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp. Giao diện được thiết kế theo chuẩn Human Interface – tối giản, trực quan, dễ sử dụng cho mọi cấp độ người dùng. Các bước giao dịch được thu gọn, có gợi ý thông minh, giúp giảm đáng kể thời gian thao tác và hạn chế sai sót.

Hệ thống phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp từ SME đến tập đoàn lớn, từ doanh nghiệp Việt Nam đến FDI nhờ khả năng tùy chỉnh luồng phê duyệt linh hoạt theo từng mô hình vận hành. VietinBank luôn tiên phong nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp dẫn đầu thị trường các tính năng mới dẫn đầu thị trường như giải ngân, bảo lãnh online, tài khoản định danh,… đồng thời không ngừng phát triển mới, nâng cấp các chức năng trên cả phiên bản web và mobile, góp phần gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2025, VietinBank eFAST tiếp tục dẫn đầu thị trường với giải pháp giải ngân online, bảo lãnh online, FX online 24/7, eKYC. Những cải tiến này giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và tăng mức độ tự động trong quá trình vận hành.

Đại diện VietinBank nhận giải thưởng Best Corporate Digital Bank.

eFAST X-Mate – Phiên bản cao cấp quản lý dòng tiền

VietinBank phát triển phiên bản eFAST X-Mate như một công cụ quản trị tài chính toàn diện, vượt ra khỏi phạm vi ngân hàng số truyền thống. Có thể kể đến sức mạnh vượt trội của VietinBank eFAST X-Mate gồm: Quản lý vốn tập trung mô hình đơn vị mẹ và các đơn vị thành viên; Quản lý khoản phải trả - khoản phải thu cho doanh nghiệp với khả năng định danh chi tiết các đối tác, đại lý, nhà phân phối trong chuỗi vận hành.

Thiết kế dựa trên tư duy vận hành số của doanh nghiệp hiện đại, X-Mate biến dữ liệu giao dịch thành dữ liệu quyết định: từ quản lý vốn tập trung giữa công ty mẹ – công ty con, đến quản lý khoản phải thu, khoản phải trả với khả năng định danh chi tiết đối tác, đại lý, nhà phân phối trong chuỗi. Giao diện trực quan, biểu đồ phân tích sinh động và cơ chế phân quyền theo vai trò giúp từng bộ phận từ kế toán, tài chính đến lãnh đạo cấp cao đều có góc nhìn phù hợp để ra quyết định.

Nền tảng được thiết kế linh hoạt và có khả năng tuỳ biến theo mô hình kinh doanh, đảm bảo phù hợp với đặc thù vận hành của từng doanh nghiệp.

Đại diện VietinBank nhận giải thưởng Sao Khuê 2025 cho VietinBank eFAST X-Mate.

Dòng tiền thông suốt – Khởi đầu năm mới hanh thông

Ba phiên bản của VietinBank eFAST không chỉ là ba lựa chọn công nghệ mà là ba chế độ vận hành đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi nhịp tài chính quan trọng. Các doanh nghiệp sẽ có công cụ để vận hành dòng tiền trôi chảy hơn, ra quyết định nhanh hơn và sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong một thị trường đầy biến động.

Trong năm 2026, VietinBank eFAST sẽ tiếp tục mở rộng các tính năng, tăng cường khả năng kết nối với các phần mềm quản trị doanh nghiệp và bổ sung nhiều tiện ích thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng vận hành tài chính số trụ cột cho doanh nghiệp. Đồng thời, eFAST sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong phân tích hành vi khách hàng doanh nghiệp. eFAST tiến tới tận dụng AI trong việc hỗ trợ nhận diện các điểm nghẽn trong quy trình duyệt lệnh, đề xuất tối ưu luồng vận hành và cá nhân hóa giao diện – thông điệp – tính năng theo hành trình sử dụng của từng doanh nghiệp.

Song song, eFAST sẽ tích hợp sâu hơn với các công ty con trong hệ sinh thái VietinBank (chứng khoán, bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, công ty vàng) để cung cấp giải pháp tài chính toàn diện trên một nền tảng duy nhất, từ quản trị dòng tiền, đầu tư, tín dụng, bảo lãnh đến quản trị rủi ro.

Để khám phá thêm những tiện ích độc quyền trên VietinBank eFAST, các doanh nghiệp vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank hoặc Hotline dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp: 1900 558 886./.