VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

Kính mời quý khách hàng có khả năng cung cấp phôi thép Ст5пс (St5ps) đến nhận Hồ sơ mời chào giá (“HSMCG”) và nộp hồ sơ chào giá (“HSCG”) cung cấp phôi thép Ст5пс (St5ps) chào mua tại phiên chào giá này:

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá (“HSMCG”): Được phát miễn phí cho Khách hàng có nhu cầu từ 10h00’ ngày 24/03/2026 đến 14h00’ ngày 27/03/2026.

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận HSMCG phải nộp giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình căn cước hoặc CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với giấy giới thiệu.

Khách hàng có nhu cầu nhận HSMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng KHVT - CISCO để được hỗ trợ.

Địa điểm phát HSMCG: Tại Phòng KHVT - CISCO; địa chỉ: Km 7, QL4A, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian đóng chào giá (hết hạn nộp HSCG): 14h00’ ngày 27/03/2026.

Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 14h30’ ngày 27/03/2026.

Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong Hồ sơ mời chào giá.

Điện thoại: (0206) 3953.396 ; Fax: (0206) 3953 268.