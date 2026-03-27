Xã hội

Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

21:16 | 27/03/2026
(TBTCO) - Tối 26/3/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa uy tín hàng đầu châu Á. Đặc biệt, mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư của Vinmec đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa quốc tế, mở ra hướng tiếp cận toàn diện trong điều trị.
Là đại diện Việt Nam duy nhất được tham gia đề cử, Vinmec giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục quan trọng: “Hệ thống Y tế của năm”, “Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm” và “Chương trình ESG của năm”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Vinmec giành giải thưởng cao nhất với hạng mục Hệ thống Y tế của năm. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng đổi mới trên nền tảng mô hình lâm sàng - nghiên cứu - đào tạo, cụ thể là đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao như phẫu thuật robot, in 3D y học, liệu pháp tế bào và gen, tạo nên năng lực điều trị vượt trội và khác biệt.

Vinmec giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng tại Healthcare Asia Awards 2026.

Với 17 cơ sở trên toàn quốc cùng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế toàn diện (JCI, ACC, RTAC, AABB), Vinmec không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho y tế Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một hệ thống y tế hàn lâm tiên phong trong khu vực.

Ngoài hạng mục nêu trên, Vinmec còn xuất sắc giành giải thưởng ở hạng mục Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm. Vinmec gây ấn tượng đặc biệt với mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Thay vì chờ đến giai đoạn cuối như thông thường, người bệnh sẽ được hỗ trợ tâm lý, thể chất và nâng cao chất lượng sống ngay từ thời điểm chẩn đoán. Bên cạnh việc tiếp cận giảm nhẹ sớm, người bệnh còn được chăm sóc toàn diện bởi đội ngũ liên chuyên khoa gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội.

Mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec giúp người bệnh ung thư được hỗ trợ đầy đủ về thể chất và tinh thần ngay từ thời điểm chẩn đoán.

Sáng kiến đã được triển khai đầu tiên tại Vinmec Central Park và nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, được hỗ trợ đầy đủ về thể chất và tinh thần; gia đình có sự thấu hiểu và tham gia tích cực vào quá trình điều trị.

Hạng mục tiếp theo của Vinmec được vinh danh là Chương trình ESG của năm, ghi nhận những nỗ lực dài hạn trong phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. Vinmec tập trung tạo giá trị bền vững cho ba nhóm chính: người bệnh, cộng đồng và nhân viên y tế.

Năm 2025, Vinmec đã hỗ trợ 1.139 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng ngân sách 178 tỷ đồng, đồng thời tiếp cận hơn 900 triệu lượt người thông qua các nền tảng y khoa số. Hệ thống cũng triển khai hơn 60 chương trình sàng lọc miễn phí, giúp gần 7.000 người được phát hiện bệnh và tư vấn y tế kịp thời. Đối với đội ngũ nhân viên y tế, Vinmec chú trọng xây dựng văn hóa làm việc “Caring”, đề cao phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp, sự hòa nhập và định hướng mục tiêu rõ ràng.

Vinmec triển khai chương trình Tủ thuốc thiện tâm tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh), mang đến chăm sóc y tế cho hơn 100 em nhỏ.

Theo Ban tổ chức Healthcare Asia Awards, với tư duy đổi mới, các sáng kiến của Vinmec không chỉ là cải tiến nội bộ mà còn mang tính gợi mở cho toàn ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc theo hướng toàn diện và bền vững hơn.

Chia sẻ về giải thưởng, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Tập đoàn Vingroup cho biết:“Hệ sinh thái chăm sóc toàn diện, giàu tính nhân văn xoay quanh bệnh nhân được kiến tạo từ triết lý lấy người bệnh làm trung tâm của Vinmec. 3 giải thưởng quan trọng từ cộng đồng y khoa quốc tế vừa rồi chính là sự ghi nhận và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện mô hình, từng bước chuyển giao, nhân rộng, góp phần chia sẻ nỗi đau tâm lý và thể chất cho bệnh nhân, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao và bền vững”.

Healthcare Asia Awards 2026 quy tụ hàng trăm đề cử từ các hệ thống y tế uy tín trong khu vực, với quy trình đánh giá khắt khe dựa trên hiệu quả lâm sàng, tính đổi mới và giá trị cộng đồng. Trước đó, năm 2025, Vinmec là hệ thống y tế đầu tiên của Việt Nam được vinh danh hạng mục “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại Healthcare Asia Awards. Việc hai năm liên tiếp được vinh danh là minh chứng cho năng lực chuyên môn và bước tiến rõ nét của y tế Việt Nam trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa toàn cầu./.

Hải Băng
Từ khóa:
Vinmec thắng lớn Healthcare Asia Awards Sáng kiến chăm sóc Y tế Việt Mô hình chăm sóc

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng