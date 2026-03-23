(TBTCO) - Đối với Việt Nam, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường RCEP đạt 172,1 tỷ USD, tăng khoảng 30,3% so với năm 2021.

Đó là thông tin tại Lễ khởi động dự án “Thúc đẩy tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số, với sự tham gia của khu vực tư nhân và các bên liên quan” do Bộ Công thương phối hợp với Chương trình Thương mại khu vực vì phát triển (RT4D) tổ chức sáng 23/3 tại Hà Nội.

Lễ khởi động nhằm giới thiệu mục tiêu, lộ trình triển khai và các hoạt động chính của dự án, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về việc thực thi và mức độ tận dụng RCEP tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại lễ khởi động, ông Lê Triệu Dũng - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết, RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 giữa ASEAN và 5 đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, hiện là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 2,3 tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 30% dân số và khoảng 30% GDP toàn cầu.

Việc thực thi Hiệp định RCEP đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn các chuỗi cung ứng khu vực.

Chương trình RT4D được tài trợ bởi Chính phủ Australia và Chính phủ New Zealand nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN thực hiện các cam kết và tận dụng lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và RCEP.

Ông Lê Triệu Dũng nhấn mạnh, bên cạnh các lợi ích truyền thống về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, xu hướng phát triển của thương mại quốc tế đang ngày càng gắn chặt với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của thương mại số.

Trong bối cảnh đó, việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, trong đó có RCEP, không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thuế quan, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các nền tảng số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh số xuyên biên giới. Do đó, sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân, các hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khai thác hiệu quả các cơ hội mà Hiệp định RCEP mang lại, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số.

"Thông qua việc tăng cường đối thoại và hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển, chúng ta có thể cùng thúc đẩy một môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thương mại số và chuỗi giá trị khu vực" - ông Dũng nói.

Trong bối cảnh đó, dự án “Thúc đẩy tận dụng Hiệp định RCEP, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số, với sự tham gia của khu vực tư nhân và các bên liên quan” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội từ hiệp định.

Dự án cũng hướng tới thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp khu vực nông thôn và các doanh nghiệp bao trùm người khuyết tật, qua đó góp phần bảo đảm tính bao trùm và bền vững trong quá trình tận dụng RCEP.

Chia sẻ về tình hình thực thi RCEP, ông Quyền Anh Ngọc - Trưởng phòng ASEAN, Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết thêm, RCEP gồm 20 chương (bao gồm chương về thương mại điện tử, doanh nghiệp vừa và nhỏ), các phụ lục biểu cam kết và lời mở đầu, tạo nên một khung pháp lý toàn diện.

"Cho đến nay, có 5 nền kinh tế gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Sri Lanka, Chile, Bangladesh, Uruguay đã lần lượt nộp yêu cầu xin gia nhập RCEP" - ông Quyền Anh Ngọc thông tin thêm.