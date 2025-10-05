11 dự án xuất sắc nhất vào vòng Chung kết UFM Start up năm 2025

(TBTCO) - Cuộc thi "Sinh viên UFM (Trường Đại học Tài chính – Marketing) Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - UFM Start up 2025" được phát động từ tháng 6/2025, thu hút hơn 60 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các đội. Sau các vòng thi, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 11 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Phần trình bày của một dự án tại chung kết cuộc thi. Ảnh: HD

Ngày 5/10/2025, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã diễn ra Chung kết Cuộc thi “Sinh viên UFM Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - UFM Start up năm 2025".

Đây là sự kiện thường niên nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa Nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Cuộc thi "Sinh viên UFM Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - UFM Start up 2025" được phát động từ tháng 6/2025, thu hút hơn 60 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các đội.

Sau các vòng thi, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 11 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các ý tưởng năm nay đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ tài chính, thương mại điện tử, du lịch thông minh, công nghiệp xanh và giải pháp kinh doanh bền vững.

Phía UFM cho biết, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, nơi sinh viên thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường. Thông qua cuộc thi, các dự án khả thi sẽ được kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển và triển khai trong thực tiễn.