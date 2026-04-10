Cụ thể, ngay sau cuộc họp giữa Thống đốc NHNN và các tổ chức tín dụng chiều ngày 9/4/2026, ABBank lập tức thực hiện cắt giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn.

Đồng hành cùng Chính phủ và NHNN, ABBank giảm ngay lãi suất huy động.

Việc chủ động giảm lãi suất huy động thể hiện tinh thần nghiêm túc quán triệt và triển khai kịp thời định hướng điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời tạo điều kiện để ABBank tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Đại diện ABBank cho biết, ngân hàng luôn bám sát định hướng của NHNN, chủ động điều hành chính sách lãi suất hài hòa giữa hiệu quả hoạt động và trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng, góp phần ổn định thị trường tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.