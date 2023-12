Agribank bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn tại Khánh Hòa

(TBTCO) - Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà (Agribank Khánh Hòa) vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, Huyện ủy Khánh Vĩnh, UBND xã Khánh Nam (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) tổ chức bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, tổng kinh phí tài trợ là 1,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí do Agribank tài trợ.

Tham dự lễ bàn giao có ông Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh; ông Trương Ngọc Hưng - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; về phía Agribank có bà Lâm Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Agribank Khánh Hòa cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các hộ gia đình được xây nhà đại đoàn kết tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Lâm Thị Hồng (thứ ba từ trái sang) - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa trao biểu trưng tài trợ 1,8 tỷ đồng xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết tại huyện Khánh Vĩnh.

Hưởng ứng Lễ phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Agribank đã dành 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây tặng 50 căn nhà đại đoàn kết tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Sau thời gian khẩn trương phối hợp cùng chính quyền các cấp triển khai, 30 ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khánh Vĩnh, 20 căn nhà còn lại sẽ được Agribank bàn giao cho các gia đình tại huyện Khánh Sơn trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, bà Lâm Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Agribank Khánh Hòa chia sẻ: Với sứ mệnh là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông, nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, nhân văn. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Ngoài nguồn kinh phí 3 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết do Agribank tài trợ, Agribank Khánh Hòa cũng đã tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội hướng đến nhiều đối tượng khác nhau như: Chương trình Tết vì người nghèo dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; trao tặng 310 triệu đồng để tài trợ an sinh giáo dục cho 52 trường học thuộc các khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn TP. Nha Trang; tài trợ 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế TP. Nha Trang, tặng 20 xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Khánh Sơn; xây dựng nhà tình nghĩa…

Agribank trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Cao Thị Điệp (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, chị Cao Thị Điệp - đại diện hộ gia đình được nhận nhà tại dịp này xúc động chia sẻ chị rất vui mừng khi được chính quyền địa phương quan tâm và Agribank hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng để có được mái ấm. "Căn nhà mới là niềm mơ ước bấy lâu của gia đình, nay đã trở thành hiện thực. Tết này, cả nhà sẽ được đón xuân trong ngôi nhà ấm cúng. Cảm ơn chính quyền địa phương và Agribank đã cho gia đình có điều kiện sống tốt hơn, nhất là các cháu nhỏ trong nhà" - chị Điệp nói.

Cũng nhân dịp này, đại diện Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Agribank Chi nhánh huyện Khánh Vĩnh đã trao tặng thêm một số món quà giúp các gia đình mua sắm vật dụng cần thiết để ngôi nhà mới thêm phần đủ đầy.

Công tác an sinh xã hội đã được Agribank thực hiện hiệu quả, tiếp tục xây dựng, lan tỏa và kết nối những hoạt động an sinh với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi chương trình an sinh xã hội của Agribank chính là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, là sự kết nối từ trái tim đến trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank trên hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn.

Agribank mong muốn các gia đình nhận nhà sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước./.