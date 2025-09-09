Bộ Tài chính đẩy mạnh phân cấp, tăng cường hậu kiểm trong quản lý nội ngành

(TBTCO) - Sáng 9/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới về phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành, nhằm cụ thể hóa chủ trương cải cách hành chính và kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành Tài chính đang tích cực triển khai chủ trương “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường hậu kiểm” - một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Cụ thể hóa chủ trương bằng hệ thống quy định mới

Thực hiện chỉ đạo nói trên, Bộ Tài chính đã ban hành loạt văn bản quan trọng, trong đó nổi bật là: Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý trong nội bộ Bộ Tài chính; Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ; Quyết định số 1779/QĐ-BTC ngày 15/5/2025 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm. Ảnh: H.T

Các văn bản này đặt nền móng cho việc trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm đảm bảo việc phân cấp được thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt đầy đủ, toàn diện nội dung các văn bản nêu trên. Ông đề nghị các báo cáo viên trình bày súc tích, tập trung vào các điểm mới và nội dung trọng tâm, đồng thời khuyến khích thảo luận thẳng thắn về những vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

“Sau hội nghị này, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thêm một hội nghị tương tự tại TP. Hồ Chí Minh nhằm mở rộng phạm vi phổ biến và nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ trong toàn ngành” - Thứ trưởng cho biết.

Phân cấp sâu rộng, tạo thuận lợi cho các đơn vị

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Theo ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Thông tư 66/2025/TT-BTC đã cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư này áp dụng trong phạm vi nội bộ Bộ Tài chính, nhấn mạnh nguyên tắc phân cấp tối đa thẩm quyền cho các đơn vị, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các yêu cầu phối hợp không cần thiết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các quy định nêu trên tại các đơn vị ngành Tài chính. Nhiều nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin... đã được thảo luận, làm rõ.

Trong lĩnh vực ngân sách, các thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II được trao quyền quyết định phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách và phê duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Đối với đầu tư xây dựng, Cục trưởng các đơn vị cấp I có quyền quyết định đầu tư, điều chỉnh, dừng hoặc quyết toán dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công không vượt quá 20 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phân cấp, Bộ Tài chính cũng thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ chặt chẽ nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính. Các hoạt động này không chỉ đánh giá hiệu lực thực thi mà còn góp phần phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn sai phạm từ sớm.

Đối tượng kiểm tra bao gồm toàn bộ các đơn vị hành chính, sự nghiệp và đơn vị đặc thù trực thuộc Bộ Tài chính. Hình thức kiểm tra có thể thực hiện định kỳ, đột xuất hoặc theo kế hoạch, trong khi giám sát được triển khai chủ yếu dưới hình thức giám sát gián tiếp, kết hợp trực tiếp khi cần thiết.

Đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính khẳng định, việc kiểm tra, giám sát nội bộ không nhằm mục tiêu xử phạt, mà tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm và kiến nghị điều chỉnh chính sách để đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý.

Hội nghị lần này không chỉ là dịp phổ biến các quy định mới mà còn là diễn đàn để các đơn vị trong ngành Tài chính trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến phân cấp thẩm quyền, quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin đã được nêu ra và giải đáp.

Dự kiến trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị sẽ tiếp tục phổ biến nội dung Quy chế kiểm toán nội bộ, hoàn tất việc triển khai các văn bản quan trọng đã ban hành.

Thông qua hội nghị, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ củng cố nền tảng pháp lý và tổ chức vững chắc cho công tác quản lý nội ngành, từ đó góp phần xây dựng ngành Tài chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.