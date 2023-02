Bộ Y tế đề nghị tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Theo công văn, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15, Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh việc người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra liên ngành tại các bếp ăn tập thể. Ảnh: TL.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó bảo đảm các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tại các trường học, bếp ăn tại các cơ sở y tế phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.

Cùng với đó, các ngành tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhất là ngành Y tế - Giáo dục, phối hợp với các ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở y tế trong giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể...; phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục, ngoài các quy định nêu trên, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định tại thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; công tác y tế trường học...