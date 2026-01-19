(TBTCO) - Bất chấp trạng thái tích cực về điểm số lẫn thanh khoản của thị trường chứng khoán cơ sở, nhiều hợp đồng phái sinh lại đi ngược dòng, đóng cửa giảm sâu, kéo rộng chênh lệch âm với chỉ số cơ sở.

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới bất ngờ ghi nhận diễn biến lệch pha giữa hai thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường cơ sở. Trên thị trường cơ sở, VN30 mở cửa trong sắc xanh và tăng mạnh ngay từ đầu phiên nhờ lực cầu lan tỏa ở các nhóm ngân hàng, năng lượng và bất động sản. Đà tăng được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch, VN30-Index chỉ chạm xuống dưới mốc tham chiếu vào đầu giờ chiều nhưng cũng bật lên khá nhanh chóng.

Dù xuất hiện lực bán mạnh tại một số cổ phiếu riêng lẻ như SAB, MSN và DGC ở phiên chiều, dòng tiền nhanh chóng quay trở lại nhóm năng lượng, với PLX và GAS tăng mạnh, giúp VN30 hồi phục về cuối phiên. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.094,24 điểm, tăng 13,89 điểm, với 18 mã tăng và 9 mã giảm; tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 25.100 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức cao.

Không riêng VN30, các chỉ số cơ sở đều đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh nối tiếp đà tăng từ cuối tuần, phản ánh tâm lý khá lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao, riêng nhóm VN30 chiếm tới khoảng 2/3 tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE.

Ngược lại, diễn biến trên thị trường phái sinh lại cho thấy sự thận trọng. Có tới 4/8 hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp chỉ số cơ sở tăng điểm, 3/8 hợp đồng đóng cửa tăng giá trong khi 1 hợp đồng không phát sinh giao dịch. Giá các hợp đồng tương lai biến động kém tích cực hơn, khiến chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái âm và có xu hướng nới rộng ở nhiều kỳ hạn.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng phái sinh và VN100-Index nới rộng lên tới hơn 20 điểm - Nguồn: Tổng hợp

Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn vào tháng 2/2026 (41I1G2000) đóng cửa tại 2.088,9 điểm, tăng 0,37% so với phiên trước nhưng vẫn ghi nhận mức chênh lệch âm -5,34 điểm so với chỉ số VN30. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G3000, 41I1G6000 và 41I1G9000 có chênh lệch âm nới rộng từ -5,74 điểm đến -19,24 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng.

Trong khi đó, đối với hợp đồng dựa trên chỉ số VN100, chênh lệch âm vọt lên tới hơn 20 điểm. Cả ba hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số này đều đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp chỉ số cơ sở giao dịch trong sắc xanh toàn bộ phiên.

Thanh khoản thị trường phái sinh cũng giảm so với phiên trước. Đồng thời, nhà đầu tư cũng giảm vị thế nắm giữ. Khối lượng mở (OI) ở hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất giảm hơn 9,5%. Đây cũng là hợp đồng đang có vị thế nắm giữ lớn nhất. Khối lượng OI hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 9/2026 tăng gấp hơn 2 lần với 32 hợp đồng nắm giữ qua đêm. Trong khi đó, không có nhà đầu tư nào nắm giữ hợp đồng VN100 ở kỳ hạn dài nhất này.

Diễn biến “lệch pha” giữa thị trường cơ sở và phái sinh cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn dè chừng với xu hướng tăng hiện tại của VN30. Theo chuyên gia từ SHS, các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiêng nhiều hơn vào khả năng VN30 điều chỉnh ngắn hạn. Do vậy, vẫn nên ưu tiên phòng ngừa rủi ro trong khi mua chủ động trên thị trường cơ sở./.