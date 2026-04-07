Chứng khoán phái sinh ngày 7/4: Sắc xanh tiếp tục áp đảo, duy trì chênh lệch dương

Sắc xanh áp đảo trong phiên 7/4 trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục phát đi tín hiệu lạc quan hơn so với diễn biến của chỉ số cơ sở khi trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, dù thu hẹp so với hôm qua.

Kết phiên, VN30-Index tăng 0,26% lên 1.840,96 điểm. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.848,2 điểm, tăng nhẹ 0,16% so với phiên trước và cao hơn VN30-Index 7,24 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì mức chênh lệch dương từ 4,04 điểm đến 10,94 điểm, cho thấy kỳ vọng phục hồi ngắn hạn của giới đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn chưa bị phá vỡ.

Dù vậy, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch giảm 4,7% so với phiên trước. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng gần tiếp tục giảm về 38.664 hợp đồng. Một bộ phận nhà đầu tư đang thu hẹp vị thế nắm giữ, phản ánh sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư dù chênh lệch vẫn duy trì trạng thái dương.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, xu hướng tăng chưa thật sự rõ dù sắc xanh xuất hiện trong phần lớn thời gian giao dịch của chỉ số chung. VN30-Index ghi nhận trạng thái giằng co với 15 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 13 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu nâng đỡ chỉ số nổi bật trong phiên hôm nay gồm LPB, VIC và VPB. Trong đó, LPB đóng góp mạnh nhất với hơn 3 điểm. Các mã như SSI, STB và SHB cũng hỗ trợ tích cực cho đà hồi phục. Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm đến từ VPL, VHM, HDB và TCB, khiến chỉ số chưa thể bứt phá mạnh.

Điểm đáng lưu ý là VN30 vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, VN30-Index hiện giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt trội từ tháng 4/2025. Theo các yếu tố phân tích kỹ thuật, khi chỉ số vượt dứt khoát vùng 1.860 điểm đi kèm thanh khoản tích cực, triển vọng tăng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Chênh lệch dương giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở tiếp tục được duy trì là tín hiệu cho thấy thị trường phái sinh vẫn đặt cược vào khả năng hồi phục, nhưng diễn biến trên thị trường cơ sở vẫn còn thiếu động lực. Trong ngắn hạn, vùng 1.850 - 1.860 điểm sẽ là ngưỡng then chốt để xác nhận xu hướng tiếp theo của VN30-Index.