Công bố 13 danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực chứng khoán

Theo quyết định này, các chế độ báo cáo được điều chỉnh tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo dữ liệu giao dịch chứng khoán; báo cáo phục vụ giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ; báo cáo về hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với chứng quyền có bảo đảm; báo cáo về tài sản bảo đảm thanh toán; báo cáo hoạt động và tài sản của các quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán; cùng với báo cáo về hoạt động của các đại lý phân phối…

Đáng chú ý, hệ thống báo cáo mới bao phủ toàn bộ chuỗi hoạt động của thị trường, từ giao dịch, lưu ký, giám sát, đến quản lý quỹ và phân phối sản phẩm. Trong đó, báo cáo dữ liệu giao dịch chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện, gửi hằng ngày tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo thông tin phục vụ giám sát giao dịch do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cũng với tần suất hằng ngày. Các báo cáo giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ được thực hiện định kỳ theo tuần, tháng và năm, tùy theo nội dung.

Đối với lĩnh vực chứng quyền có bảo đảm, tổ chức phát hành phải thực hiện báo cáo hằng ngày về hoạt động phòng ngừa rủi ro và khối lượng chứng quyền chào bán, đồng thời báo cáo tổng hợp theo tháng. Ngân hàng lưu ký có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tài sản bảo đảm thanh toán.

Trong khi đó, nhóm báo cáo liên quan đến quỹ đầu tư và công ty đầu tư chứng khoán thực hiện chế độ báo cáo như sau: Các công ty quản lý quỹ phải báo cáo định kỳ về giá trị tài sản ròng (NAV) theo tuần, báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo tháng, quý, năm; đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết hoạt động quản lý theo chu kỳ 6 tháng và hằng năm. Báo cáo tài chính của các quỹ và công ty đầu tư cũng được quy định rõ về tần suất công bố.

Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát thực hiện báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của quỹ đại chúng, còn các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ phải báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động theo quý và năm.

Cùng với việc ban hành danh mục mới, Quyết định số 515/QĐ-BTC cũng bãi bỏ một số chế độ báo cáo trước đây tại Quyết định số 2610/QĐ-BTC, nhằm loại bỏ các nội dung không còn phù hợp và tránh chồng chéo trong hệ thống báo cáo.

Việc chuẩn hóa tần suất báo cáo theo tháng, quý và năm đối với từng nhóm đối tượng được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa dữ liệu trên toàn thị trường. Qua đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể theo dõi sát sao hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, kịp thời phát hiện rủi ro và triển khai các biện pháp quản lý phù hợp./.