Chứng khoán

Công bố 13 danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực chứng khoán

Mai Tấn

[email protected]
10:41 | 27/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-BTC, công bố danh mục 13 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Theo quyết định này, các chế độ báo cáo được điều chỉnh tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo dữ liệu giao dịch chứng khoán; báo cáo phục vụ giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ; báo cáo về hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với chứng quyền có bảo đảm; báo cáo về tài sản bảo đảm thanh toán; báo cáo hoạt động và tài sản của các quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán; cùng với báo cáo về hoạt động của các đại lý phân phối…

Đáng chú ý, hệ thống báo cáo mới bao phủ toàn bộ chuỗi hoạt động của thị trường, từ giao dịch, lưu ký, giám sát, đến quản lý quỹ và phân phối sản phẩm. Trong đó, báo cáo dữ liệu giao dịch chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện, gửi hằng ngày tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo thông tin phục vụ giám sát giao dịch do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cũng với tần suất hằng ngày. Các báo cáo giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ được thực hiện định kỳ theo tuần, tháng và năm, tùy theo nội dung.

Đối với lĩnh vực chứng quyền có bảo đảm, tổ chức phát hành phải thực hiện báo cáo hằng ngày về hoạt động phòng ngừa rủi ro và khối lượng chứng quyền chào bán, đồng thời báo cáo tổng hợp theo tháng. Ngân hàng lưu ký có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tài sản bảo đảm thanh toán.

Trong khi đó, nhóm báo cáo liên quan đến quỹ đầu tư và công ty đầu tư chứng khoán thực hiện chế độ báo cáo như sau: Các công ty quản lý quỹ phải báo cáo định kỳ về giá trị tài sản ròng (NAV) theo tuần, báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo tháng, quý, năm; đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết hoạt động quản lý theo chu kỳ 6 tháng và hằng năm. Báo cáo tài chính của các quỹ và công ty đầu tư cũng được quy định rõ về tần suất công bố.

Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát thực hiện báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của quỹ đại chúng, còn các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ phải báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động theo quý và năm.

Cùng với việc ban hành danh mục mới, Quyết định số 515/QĐ-BTC cũng bãi bỏ một số chế độ báo cáo trước đây tại Quyết định số 2610/QĐ-BTC, nhằm loại bỏ các nội dung không còn phù hợp và tránh chồng chéo trong hệ thống báo cáo.

Việc chuẩn hóa tần suất báo cáo theo tháng, quý và năm đối với từng nhóm đối tượng được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa dữ liệu trên toàn thị trường. Qua đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể theo dõi sát sao hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, kịp thời phát hiện rủi ro và triển khai các biện pháp quản lý phù hợp./.

chế độ báo cáo chứng khoán báo cáo định kỳ Quyết định số 515

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

(TBTCO) - SHS dự kiến triển khai 3 đợt tăng vốn, trong đó có phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, đồng thời định hướng vào nhóm công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán DNSE mới đây cũng đã bước chân vào lĩnh vực tài sản số. Công ty xác định từ sớm vai trò kết nối trung gian, thay vì thành lập hay vận hành với vai trò cổ đông chi phối.
(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khi vừa ghi nhận năm tăng trưởng cao nhất lịch sử, vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Với chiến lược "tăng tốc – vững chắc – hiệu quả", công ty hướng tới mục tiêu lợi nhuận 1.850 tỷ đồng và mở rộng vị thế trên thị trường.
(TBTCO) - Chứng khoán DNSE đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Giang cho rằng việc hạ nhiệt các xung đột kết hợp với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường tài chính.
(TBTCO) - VIG dự kiến chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn điều lệ từ 451 tỷ đồng lên 1.151 tỷ đồng trong năm 2026.
(TBTCO) - Chênh lệch dương xuất hiện khi hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn giữ trạng thái chênh lệch âm nhẹ.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện nay, xuất hiện một số doanh nghiệp triển khai huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua các ứng dụng và website trên nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó thực hiện ủy thác cho các công ty quản lý quỹ để đầu tư vào các sản phẩm tài chính.
