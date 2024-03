(TBTCO) - Công ty tài chính hàng đầu tại Anh là Post Office vừa công bố Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu và chỉ ra Hội An là điểm đến đường dài có chi phí rẻ nhất thế giới trong năm 2024. Năm ngoái Hội An xếp thứ 6 và 2024 là năm đầu tiên Hội An đứng đầu danh sách.