Đề xuất mức thuế 0,1% giá chuyển nhượng đối với giao dịch vàng miếng

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ trình Quốc hội, có đề xuất về mức thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch vàng miếng, dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Việc áp dụng thời điểm nào, điều chỉnh thuế ra sao giao cho Chính phủ quy định.

Chiều 3/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã cung cấp nhiều thông tin cập nhật về tình hình thực hiện công tác trong quý III của Bộ Tài chính.

Tập trung gỡ các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%

Theo Thứ trưởng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực, quyết tâm trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 156.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ước đạt 1.900.000 tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán thu ngân sách cả năm, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 192.000 tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt khoảng 1.625.000 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 451.000 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch. Chi trả nợ lãi ước đạt 68,4% dự toán và chi thường xuyên ước đạt 68,4 % dự toán cả năm.

Sau khi các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” gồm Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68 được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, xây dựng và sửa đổi một loạt các văn bản luật để kịp thời thể chế hóa.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình và xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời nghiên cứu sửa đổi các luật thuế quan trọng như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng để bổ sung các ưu đãi, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Đối với việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định, văn bản kịp thời phân công cho các đơn vị trong Bộ triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có các văn bản đôn đốc, quán triệt địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình sáp nhập, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Bộ đã quyết định thành lập tổ thường trực và lập đường dây nóng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó là tổ chức hai đợt hỗ trợ tập trung toàn diện 34 địa phương. Nhờ đó, cơ bản tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính cho việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, nhất là các điểm nghẽn trong chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được Đảng, Nhà nước đặt ra”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ luật, nghị quyết để trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 10. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật theo chương trình lập pháp năm 2025 với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật phải hoàn thiện rất lớn.

Bên cạnh các vấn đề chung, tại cuộc họp báo, đại diện các đơn vị của Bộ Tài chính đã cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực được báo chí, dư luận quan tâm như chính sách thuế với bất động sản, thuế giao dịch vàng, triển khai thí điểm tài sản mã hoá….

Thuế thu nhập từ bất động sản vẫn giữ nguyên như hiện hành

Liên quan đến thuế đối với bất động sản, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan có nghiên cứu cụ thể để phù hợp thực tế cũng như phù hợp với các luật có liên quan.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó có thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản. Tại dự thảo, nội dung này vẫn quy định theo luật thuế hiện hành.

Trước đó, tại dự thảo đưa ra xin ý kiến các bộ ngành, có nội dung đề xuất dự kiến thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến các chuyên gia, cá nhân, Bộ Tài chính đã tiếp thu theo hướng giữ nguyên quy định như hiện hành, ông Lưu Đức Huy cho biết thêm.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí. Ảnh: Đức Minh

Về chính sách thuế với giao dịch vàng, ông Lưu Đức Huy cho hay hiện đã có mức thuế suất khác nhau cho các loại vàng khác nhau như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức… Chẳng hạn thuế nhập khẩu với vàng miếng là 0%. Với vàng trang sức mỹ nghệ, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và dự kiến mức thuế xuất khẩu suất áp dụng thời gian tới là 0%. Còn đối với giao dịch mua bán vàng nói chung, hiện đang áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Đối với vấn đề phóng viên quan tâm là thuế với thu nhập từ giao dịch vàng, đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí giải thích với doanh nghiệp sẽ áp dụng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên với cá nhân, việc kinh doanh vàng miếng là không được phép vì đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó không thể áp dụng thuế thu nhập với cá nhân từ hoạt động kinh doanh vàng.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đưa vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng sẽ thu thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng, không áp dụng với vàng trang sức, nguyên liệu. Mức thuế đề xuất ban đầu tại dự thảo là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Việc áp dụng thời điểm nào, điều chỉnh thuế ra sao được trình Quốc hội theo hướng giao cho Chính phủ quy định.