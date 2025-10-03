(TBTCO) - Ngày 3/10/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với bà Mariam Sherman – Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) để thảo luận về chiến lược huy động tài chính cho nhu cầu hạ tầng của Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng khi biết tin bà Mariam Sherman và đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã có buổi gặp gỡ với Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ để trao đổi về những ý tưởng lớn trong hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam.

Do vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ đồng tình với những ý tưởng của Ngân hàng Thế giới và đoàn làm việc của Ngân hàng Thế giới đưa ra, bởi thực chất nhiều ý tưởng đã thành “hình hài” tại Việt Nam nhưng việc triển khai còn hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay, Bộ Tài chính sẽ xây dựng chiến lược và sử dụng nguồn lực ODA trong giai đoạn 2026 – 2030, đang trình Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm, trong đó có vay nợ công gồm cả vay nước ngoài và vay trong nước. Đây là định hướng quan trọng giúp hoàn thiện chiến lược thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Thứ trưởng cũng cho biết, với các danh mục dự án quy mô lớn trong thời gian tới thì cần cách tiếp cận theo từng dự án cụ thể, để có mô hình áp dụng cụ thể cho của từng dự án theo tỷ lệ vốn và hạng mục phân bổ cho tư nhân và Nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Vì thế, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kỳ vọng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong thời gian tới để nghiên cứu và hoàn thiện các đề án này, giúp Việt Nam định hướng huy động và sử dụng nguồn lực ODA.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam sẽ cần nhiều nguồn vốn ODA nhưng sẽ ở mức độ nhất định, do còn phụ thuộc vào đối tác. Bộ Tài chính sẽ có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để những hợp tác được thuận lợi hơn.

Phát biểu đáp từ, bà Mariam Sherman – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, Ngân hàng Thế giới cũng mong muốn phát triển thêm những sản phẩm tài chính đổi mới, trong bối cảnh lãi suất và thị trường thế giới đang thay đổi rất nhanh. Hơn nữa, Ngân hàng Thế giới cũng có một nhóm chuyên gia toàn cầu, sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động tại Việt Nam, nên bà Mariam Sherman mong muốn được kết nối với các đơn vị phụ trách tại Bộ Tài chính.

Đồng thời, dù Việt Nam cũng có nhiều đối tác cũng tham gia về nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, nhưng lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định cam kết hỗ trợ, đồng hành, nhất là khi Ngân hàng Thế giới có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng phối hợp.

Bà Mariam Sherman – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Dương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc, đại diện nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã giới thiệu khái quát về dự án “Chiến lược huy động tài chính cho nhu cầu hạ tầng của Việt Nam”.

Bài trình bày tập trung định hình chiến lược cho những thách thức và giải pháp tiềm năng nhằm huy động tài chính cho hạ tầng của Việt Nam, trong bối cảnh quốc gia đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, thực tế là dư địa tài khóa đang dần thu hẹp.

Nội dung trong đó chỉ ra những hạn chế chính trong mô hình hiện nay, đề xuất ra khung nhằm gắn các công cụ huy động vốn với những đặc điểm cụ thể của dự án và tiềm năng thu, vạch ra các phương án hệ thống từng lĩnh vực nhằm cải thiện quy mô, hiệu suất và chia sẻ rủi ro./.