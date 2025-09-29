Dự án Empire City tăng hơn 5.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất là đúng quy định

(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc xác định giá đất tại dự án Empire City đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Ảnh tư liệu

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (tên thương mại là Empire City gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Việc thẩm định do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề xuất và đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính cho biết, đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.

Trước đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết, các cơ quan chức năng xác định phương án nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án lên tới hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp.

Chủ đầu tư đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó.

Song song đó, đối với dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cũng thông tin, ngày 20/8/2025, Sở nhận được văn bản số LPHCMC-BD-2025-038 của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC. Theo đó, Công ty có nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 57, Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên./.