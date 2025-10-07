TP. Hồ Chí Minh: Chủ đầu tư dự án A&K Tower đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

(TBTCO) - Công ty Cổ phần OBC Thuận An (OBC Holdings) - Chủ đầu tư dự án A&K Tower (đường An Phú 16, phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đóng số tiền sử dụng đất gần 100 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án A&K Tower. Ảnh tư liệu

Ngày 2/10/2025, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo số 9211/TB-TPHCM về việc xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Được biết, Công ty Cổ phần OBC Thuận An có mã số thuế 3702864045. Thời gian nộp ngân sách nhà nước từ ngày 19/8/2025 – 25/9/2025. Số tiền sử dụng đất nộp 99.080.655.568 đồng; lệ phí trước bạ là 201.850.230 đồng.

Qua đó, cơ quan thuế xác nhận Công ty Cổ phần OBC Thuận An đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo nộp tiền số 4124/TB-TPHCM, số 4123/TB-TPHCM ngày 19/8/2025.

Ông Trần Văn Hiếu - Tổng giám đốc OBC Holdings cho biết, ngoài khoản tiền nộp ngân sách nhà nước theo thông báo từ cơ quan chức năng trên, chủ đầu tư dự án A&K Tower cũng được khấu trừ 1 khoản tiền lớn do dự án đã là đất ở theo quy định.

Dự án A&K Tower được xây dựng trên diện tích 10.141m2, với quy mô 2 Block chung cư cao 30 tầng (1 tầng hầm). Mật độ xây dựng 46,46%, dự án gồm 1.155 căn hộ ở + 6 căn thương mại. Với các loại sản phẩm gồm studio, 1 phòng ngủ +, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.

Trong đó, studio gồm 78 căn, có diện tích 40m2; loại 1 phòng ngủ gồm 546 căn, diện tích 46m2; 2 phòng ngủ có 496 căn, diện tích 65m2; 3 phòng ngủ có 35 căn, diện tích 78m2 gồm; 9 căn có sân vườn.

OBC Holdings cũng đã công bố giá bán chỉ 35 triệu đồng/m2. Đây là mức giá khá mềm bởi theo báo cáo tháng 8/2025 của DKRA Group, phân khúc căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh có mức cao nhất lên đến gần 500 triệu đồng/m2, thấp nhất là 35 triệu đồng/m2. Dự án dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý II/2027 với nội thất cơ bản. Các ngân hàng tham gia hỗ trợ người mua gồm Ngân hàng TP Bank và Agribank.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, trong những tháng đầu năm 2025, sự lan tỏa của thị trường không còn bó hẹp trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, mà mở rộng rõ nét sang các địa phương lân cận.

Khu vực Bình Dương (cũ) vượt khu vực TP. Hồ Chí Minh (cũ) về nguồn cung và tiêu thụ căn hộ, lần lượt chiếm khoảng 45,5% và 46,7% toàn thị trường. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn thể hiện rõ rệt: khu vực TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp, căn hộ hạng A, trong khi căn hộ hạng B và C giữ vai trò dẫn dắt thị trường giáp ranh.